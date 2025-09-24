https://crimea.ria.ru/20250924/armiya-rf-dvizhetsya-vpered--kiev-poteryal-esche-15-tysyachi-boevikov-za-sutki-1149684757.html

Армия РФ движется вперед – Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков за сутки

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148409180_0:40:3500:2009_1920x0_80_0_0_81e837415a571b41839575194ed87f95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают теснить ВСУ, продвигаясь по всему фронту в зоне спецоперации. За сутки уничтожено еще 1495 боевиков, а также военная техника и вооружения врага. Об этом сообщает Минобороны в среду.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 130 вражеских солдат, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, включая французскую гаубицу TRF1, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, овладели 115 зданиями в Купянске и завершают освобождение Кировска Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 230 человек, британскую боевую бронированную машину Snatch, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 215 украинских боевиков, танк, три боевые бронемашины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, разбила более 535 неонацистов, две боевые бронированные машины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Бойцы подразделений "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 315 военных, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" уничтожили до 70 боевиков ВСУ, американский бронеавтомобиль HMMWV, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили два катера ВСУ с десантом. Средства ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб и 202 беспилотника самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 435 беспилотных летательных аппаратов, 630 зенитных ракетных комплексов, 25 233 танка и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 888 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 513 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ КремляПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России

Новости

