Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ движется вперед – Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/armiya-rf-dvizhetsya-vpered--kiev-poteryal-esche-15-tysyachi-boevikov-za-sutki-1149684757.html
Армия РФ движется вперед – Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков за сутки
Армия РФ движется вперед – Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Армия РФ движется вперед – Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков за сутки
Российские военные продолжают теснить ВСУ, продвигаясь по всему фронту в зоне спецоперации. За сутки уничтожено еще 1495 боевиков, а также военная техника и... РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T14:09
2025-09-24T14:09
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148409180_0:40:3500:2009_1920x0_80_0_0_81e837415a571b41839575194ed87f95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают теснить ВСУ, продвигаясь по всему фронту в зоне спецоперации. За сутки уничтожено еще 1495 боевиков, а также военная техника и вооружения врага. Об этом сообщает Минобороны в среду.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 130 вражеских солдат, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, включая французскую гаубицу TRF1, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, овладели 115 зданиями в Купянске и завершают освобождение Кировска Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 230 человек, британскую боевую бронированную машину Snatch, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 215 украинских боевиков, танк, три боевые бронемашины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, разбила более 535 неонацистов, две боевые бронированные машины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.Бойцы подразделений "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 315 военных, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Днепра" уничтожили до 70 боевиков ВСУ, американский бронеавтомобиль HMMWV, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили два катера ВСУ с десантом. Средства ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб и 202 беспилотника самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 435 беспилотных летательных аппаратов, 630 зенитных ракетных комплексов, 25 233 танка и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 888 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 513 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ КремляПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148409180_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_408381c0bbb8626561def5a1bf8b9e7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", инфографика
Армия РФ движется вперед – Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков за сутки

Новости СВО: Украина потеряла еще 1,5 тысячи боевиков и западную технику

14:09 24.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные продолжают теснить ВСУ, продвигаясь по всему фронту в зоне спецоперации. За сутки уничтожено еще 1495 боевиков, а также военная техника и вооружения врага. Об этом сообщает Минобороны в среду.
Сводка Минобороны РФ из зоны проведения СВО за 24 сентября 2025Сводка Минобороны РФ из зоны проведения СВО за 24 сентября 2025
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 130 вражеских солдат, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, включая французскую гаубицу TRF1, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.
Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, овладели 115 зданиями в Купянске и завершают освобождение Кировска Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 230 человек, британскую боевую бронированную машину Snatch, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, семь станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю, ликвидировали до 215 украинских боевиков, танк, три боевые бронемашины, шесть автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, разбила более 535 неонацистов, две боевые бронированные машины, пять пикапов, два артиллерийских орудия и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Бойцы подразделений "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 315 военных, танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 70 боевиков ВСУ, американский бронеавтомобиль HMMWV, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожили два катера ВСУ с десантом. Средства ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб и 202 беспилотника самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 435 беспилотных летательных аппаратов, 630 зенитных ракетных комплексов, 25 233 танка и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 888 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 513 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"
Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35В России с 1 января повысят МРОТ
15:22Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной
15:12В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
15:07В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ
15:01Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
14:46Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе
14:35В Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа
14:24Очередь на Крымский мост выросла в 4 раза за два часа
14:09Армия РФ движется вперед – Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков за сутки
14:01В Крыму продлили программу приглашения медиков для работы на "скорых"
13:58Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"
13:42Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы
13:36Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
13:25ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России
13:19Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море
13:15Российские военные овладели 115 зданиями в Купянске
13:12Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков
12:35В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
12:29В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ
12:24Минздрав оценил состояние раненных при ударе ВСУ по Форосу
Лента новостейМолния