Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250924/pvo-unichtozhila-16-dronov-vsu-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1149681756.html
ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России
ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 24.09.2025
ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России
Российские силы противовоздушной обороны за утро среды сбили 16 вражеских дронов над Крымом и другими территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T13:25
2025-09-24T13:26
крым
новости крыма
черное море
атаки всу на крым
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148551728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6813be626ed4f3ff1bc3c82eaccad5f2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за утро среды сбили 16 вражеских дронов над Крымом и другими территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. Также в оборонном ведомстве в среду сообщили об уничтожении в северо-западной части Черного моря двух катеров ВСУ с десантом. В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.Всего за ночь над Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей сбили 70 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море На Черном море отражают атаку БЭК70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148551728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_316908fc052681b367a58d86d688df22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, черное море, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, новости сво
ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России

ПВО в среду утром уничтожила 16 дронов ВСУ над Крымом и другими регионами России

13:25 24.09.2025 (обновлено: 13:26 24.09.2025)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за утро среды сбили 16 вражеских дронов над Крымом и другими территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В период с 7.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской области, Республики Крым и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Также в оборонном ведомстве в среду сообщили об уничтожении в северо-западной части Черного моря двух катеров ВСУ с десантом.
В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
Всего за ночь над Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей сбили 70 вражеских БПЛА.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море
На Черном море отражают атаку БЭК
70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами
 
КрымНовости КрымаЧерное мореАтаки ВСУ на КрымВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:35В России с 1 января повысят МРОТ
15:22Путин назвал трассу "Таврида" вокруг Азовского моря современной
15:12В Новороссийске поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума
15:07В Новороссийске введен режим ЧС после удара ВСУ
15:01Новороссийск после атаки ВСУ: новости последних минут
14:46Когда откроется отделение экстренной медпомощи в Симферополе
14:35В Черном море обнаружены безэкипажные катера - людей просят уйти с пляжа
14:24Очередь на Крымский мост выросла в 4 раза за два часа
14:09Армия РФ движется вперед – Киев потерял еще 1,5 тысячи боевиков за сутки
14:01В Крыму продлили программу приглашения медиков для работы на "скорых"
13:58Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"
13:42Новости Новороссийска: при атаке ВСУ на центр города есть жертвы
13:36Может ли Украина отвоевать что-то обратно – ответ Кремля
13:25ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России
13:19Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море
13:15Российские военные овладели 115 зданиями в Купянске
13:12Когда и как Севастополь решит проблему дефицита медиков
12:35В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
12:29В Крыму вынесли приговор украинцам за передачу данных о ВС РФ
12:24Минздрав оценил состояние раненных при ударе ВСУ по Форосу
Лента новостейМолния