ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России
ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 24.09.2025
ПВО уничтожила 16 вражеских дронов над Крымом и другими регионами России
Российские силы противовоздушной обороны за утро среды сбили 16 вражеских дронов над Крымом и другими территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 24.09.2025
2025-09-24T13:25
2025-09-24T13:25
2025-09-24T13:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны за утро среды сбили 16 вражеских дронов над Крымом и другими территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. Также в оборонном ведомстве в среду сообщили об уничтожении в северо-западной части Черного моря двух катеров ВСУ с десантом. В среду в Севастополе отразили массированную атаку беспилотников, за ночь в акватории сбили 16 беспилотников. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, все цели были сбиты над морем на большом расстоянии от берега. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.Всего за ночь над Крымом, акваторией Черного моря, а также Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей сбили 70 вражеских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два катера ВСУ с десантом уничтожены в Черном море На Черном море отражают атаку БЭК70 украинских беспилотников сбили над Крымом и еще четырьмя регионами
13:25 24.09.2025 (обновлено: 13:26 24.09.2025)