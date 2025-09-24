Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич" - РИА Новости Крым, 24.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250924/udary-po-ukraine-armiya-rossii-razgromila-predpriyatie-motor-sich-1149683569.html
Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"
Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич" - РИА Новости Крым, 24.09.2025
Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"
Российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду.Кроме того, российские военные разбили места хранения и запуска беспилотников большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах."Мотор Сич" - украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье.
РИА Новости Крым
Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"

Минобороны: ВС России поразили производственные цеха предприятия "Мотор Сич"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, производственным цехам предприятия "Мотор Сич", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные разбили места хранения и запуска беспилотников большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.
"Мотор Сич" - украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье.
