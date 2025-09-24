https://crimea.ria.ru/20250924/udary-po-ukraine-armiya-rossii-razgromila-predpriyatie-motor-sich-1149683569.html

Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"

Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич" - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"

Российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 24.09.2025

2025-09-24T13:58

2025-09-24T13:58

2025-09-24T13:58

россия

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145933_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_d443465a00a90e4e322f27b704e663bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду.Кроме того, российские военные разбили места хранения и запуска беспилотников большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах."Мотор Сич" - украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской областиНа Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударовУдары по Украине: уничтожено предприятие ВПК и учебный центр боевиков

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, потери всу