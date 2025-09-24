https://crimea.ria.ru/20250924/udary-po-ukraine-armiya-rossii-razgromila-predpriyatie-motor-sich-1149683569.html
Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"
24.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение производственным цехам предприятия "Мотор Сич" и разбили электроподстанцию на Украине. Об этом сообщает Минобороны РФ в среду.Кроме того, российские военные разбили места хранения и запуска беспилотников большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах."Мотор Сич" - украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. Штаб-квартира расположена в городе Запорожье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской областиНа Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударовУдары по Украине: уничтожено предприятие ВПК и учебный центр боевиков
Удары по Украине: армия России разгромила предприятие "Мотор Сич"
