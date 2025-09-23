Рейтинг@Mail.ru
Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250923/armiya-rossii-razbila-voennyy-aerodrom-vsu-v-sumskoy-oblasti-1149643789.html
Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области
Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области - РИА Новости Крым, 23.09.2025
Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ в Сумской области. Об этом во вторник пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T08:46
2025-09-23T09:07
сумская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149643675_0:0:1289:726_1920x0_80_0_0_fb46c7e9d2c1c9e457eab7963df7ad91.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ в Сумской области. Об этом во вторник пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Удары были нанесены дронами "Герань-2" в районе Конотопа. По данным Минобороны, поражены пункт управления вражескими беспилотниками и склад боеприпасов.Ранее массированным ударом российских военных были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистики ВСУ и административные здания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУГрупповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛАУдар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
сумская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/17/1149643675_169:0:1150:736_1920x0_80_0_0_da5f7126c5c8fe0ff450013f91fe3f52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сумская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво, удары по украине
Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области

В Сумской области поражен военный аэродром ВСУ – Минобороны

08:46 23.09.2025 (обновлено: 09:07 23.09.2025)
 
© Министерство обороны РФВС РФ ударили дронами "Герань-2" по инфраструктуре аэродрома ВСУ в районе Конотопа в Сумской области
ВС РФ ударили дронами Герань-2 по инфраструктуре аэродрома ВСУ в районе Конотопа в Сумской области
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ в Сумской области. Об этом во вторник пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Удары были нанесены дронами "Герань-2" в районе Конотопа.
По данным Минобороны, поражены пункт управления вражескими беспилотниками и склад боеприпасов.
Ранее массированным ударом российских военных были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистики ВСУ и административные здания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУ
Групповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛА
Удар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
 
Сумская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВОУдары по Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:58Продавали "за три копейки": как в Крыму застройщики избегали налогов
10:46Крымчанин вырастил 40 килограммов конопли – приговор суда
10:34В Крыму более 200 объектов оборудовали для инвалидов за 10 лет
10:27В Крыму на пожаре погиб 15-летний подросток
10:11Отец и сын задержаны за подрыв газопровода и мостов в Самарской области
09:49ОРВИ в Крыму и Севастополе набирает обороты
09:20Ялта частично обесточена
08:59Российская империя 1855 год – вооружение русских воинов
08:46Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области
08:46ВСУ за неделю убили 24 мирных россиянина
08:21Жительница Донецка погибла в день своего рождения при атаке на Форос
08:11Крымский мост сейчас: обстановка после приостановки движения
07:58В Форосе начинают восстанавливать пострадавшую от атаки ВСУ школу
07:40В Крыму около 2 тысяч абонентов на день останутся без газа
07:36Крымский мост открыт
07:3669 беспилотников уничтожены над Крымом и еще девятью регионами России
07:23В Севастополе открыли рейд
07:19Как в Крыму меняют вывески по новому закону о языке
06:42Крымский мост закрыт
06:4111 беспилотников уничтожены на подлете к Москве
Лента новостейМолния