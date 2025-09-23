https://crimea.ria.ru/20250923/armiya-rossii-razbila-voennyy-aerodrom-vsu-v-sumskoy-oblasti-1149643789.html
Армия России разбила военный аэродром ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ в Сумской области. Об этом во вторник пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ в Сумской области. Об этом во вторник пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Удары были нанесены дронами "Герань-2" в районе Конотопа. По данным Минобороны, поражены пункт управления вражескими беспилотниками и склад боеприпасов.Ранее массированным ударом российских военных были поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистики ВСУ и административные здания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" ударил по лагерю учебного центра сухопутных войск ВСУГрупповой удар по Украине – "Кинжалы" уничтожили аэродром и цеха с БПЛАУдар нанесен по делающим ракетные комплексы "Сапсан" заводам ВПК Украины
08:46 23.09.2025 (обновлено: 09:07 23.09.2025)