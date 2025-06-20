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На Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударов
На Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударов - РИА Новости Крым, 20.06.2025
На Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударов
Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической системы Украины за неделю. Об этом... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T12:24
2025-06-20T12:24
2025-06-20T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической системы Украины за неделю. Об этом сказано в пятничной сводке Минобороны РФ.Кроме того, поражены вражеские объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников, уточнили в российском оборонном ведомстве.17 июня российская армия нанесла групповой удар по военным объектам ВСУ в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 16 числа в Минобороны сообщили, что российские военные поразили на Украине пункты управления дронами и склады с боеприпасами. В ночь на воскресенье армия РФ нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской областиКиев в огне после атаки - пожары пылают в разных районах города
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министерство обороны рф, новости сво, удары по украине, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
На Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударов
Минобороны: ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины
12:24 20.06.2025 (обновлено: 14:39 20.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической системы Украины за неделю. Об этом сказано в пятничной сводке Минобороны РФ.
"С 14 по 20 июня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении.
Кроме того, поражены вражеские объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников, уточнили в российском оборонном ведомстве.
17 июня
российская армия нанесла групповой удар по военным объектам ВСУ в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 16 числа
в Минобороны сообщили, что российские военные поразили на Украине пункты управления дронами и склады с боеприпасами. В ночь на воскресенье
армия РФ нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.
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