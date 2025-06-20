https://crimea.ria.ru/20250620/na-ukraine-gorit-oboronka--vs-rf-nanesli-shest-gruppovykh-udarov-1147374216.html

На Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударов

На Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударов - РИА Новости Крым, 20.06.2025

На Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударов

Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической системы Украины за неделю. Об этом... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T12:24

2025-06-20T12:24

2025-06-20T14:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России нанесли шесть групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической системы Украины за неделю. Об этом сказано в пятничной сводке Минобороны РФ.Кроме того, поражены вражеские объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников, уточнили в российском оборонном ведомстве.17 июня российская армия нанесла групповой удар по военным объектам ВСУ в Киевской области и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 16 числа в Минобороны сообщили, что российские военные поразили на Украине пункты управления дронами и склады с боеприпасами. В ночь на воскресенье армия РФ нанесла групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Искандер" уничтожил 60 военных ВСУ и 4 склада в Сумской областиКиев в огне после атаки - пожары пылают в разных районах города

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, удары по украине, новости, армия и флот, вооруженные силы россии