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Удары по Украине: уничтожено предприятие ВПК и учебный центр боевиков
Удары по Украине: уничтожено предприятие ВПК и учебный центр боевиков - РИА Новости Крым, 16.06.2025
Удары по Украине: уничтожено предприятие ВПК и учебный центр боевиков
Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса на Украине, пункты управления дронами и склады с боеприпасами. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T13:06
2025-06-16T13:06
2025-06-16T13:06
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса на Украине, пункты управления дронами и склады с боеприпасами. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией.Кроме того, разбиты пункты временной дислокации подразделений противника и иностранных наемников в 156 районах, добавили в Минобороны.Силы противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиабомб JDAM американского производства и 104 беспилотника самолетного типа, уточняется в сводке.Накануне ВС РФ также нанесли удары по стратегическим объектам ВСУ, продавили оборону противника. Всего за сутки были ликвидированы около 1300 украинских боевиков, десятки единиц техники, а также военная инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атаковали Орловскую и Воронежскую областиВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по НПЗ в КременчугеСемь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине
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вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , удары по украине, министерство обороны рф, новости сво
Удары по Украине: уничтожено предприятие ВПК и учебный центр боевиков
Армия России ударила по военному предприятию на Украине и учебному центру ВСУ