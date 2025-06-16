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Удары по Украине: уничтожено предприятие ВПК и учебный центр боевиков

Удары по Украине: уничтожено предприятие ВПК и учебный центр боевиков - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Удары по Украине: уничтожено предприятие ВПК и учебный центр боевиков

Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса на Украине, пункты управления дронами и склады с боеприпасами. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T13:06

2025-06-16T13:06

2025-06-16T13:06

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России поразили объекты военно-промышленного комплекса на Украине, пункты управления дронами и склады с боеприпасами. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией.Кроме того, разбиты пункты временной дислокации подразделений противника и иностранных наемников в 156 районах, добавили в Минобороны.Силы противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиабомб JDAM американского производства и 104 беспилотника самолетного типа, уточняется в сводке.Накануне ВС РФ также нанесли удары по стратегическим объектам ВСУ, продавили оборону противника. Всего за сутки были ликвидированы около 1300 украинских боевиков, десятки единиц техники, а также военная инфраструктура.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники ВСУ атаковали Орловскую и Воронежскую областиВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по НПЗ в КременчугеСемь групповых ударов нанесены по военным объектам на Украине

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , удары по украине, министерство обороны рф, новости сво