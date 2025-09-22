https://crimea.ria.ru/20250922/kakie-tovary-iz-kryma-idut-na-eksport-i-kto-vybiraet-krymskoe-1149467305.html

Какие товары из Крыма идут на экспорт и кто выбирает крымское

2025-09-22T06:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Объем экспорта товаров из Крыма, как и число крымских предпринимателей, вовлеченных в торговую международную деятельность, растет с каждым годом, и 2025-й не исключение. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила директор Центра поддержки экспорта РК Ксения Слуцкая.Больше, чем статистикаПо мере развития систем международных платежей и тенденций в международных отношениях некоторые альтернативные пути решения проблем появляются, но в целом барьеры для крымского экспорта остаются прежними, сказала Слуцкая."Это международные расчеты, логистика и сама по себе ситуация, связанная с тем, что в каком-то случае мы можем афишировать и говорить о том, что это товар, который произведен в Республике Крым, а в другом нет", – уточнила она.Если в первом случае это один пакет документов и единый алгоритм реализации экспортной операции, то во втором, когда контрагент из-за рубежа хочет покупать крымское, но не желает этого афишировать – а так бывает довольно часто, – это иной процесс со своими сложностями: открытием счета на другую компанию, реализацией через иных участников рынка и прочее, пояснила гостья эфира."Мы, к сожалению, в итоге не видим этого в таможенной статистике, когда говорим об объеме прямого крымского экспорта. Тем не менее, крымские предприниматели свою выручку получают и товар отправляется за рубеж", – сказала Слуцкая.Несмотря на то, что не все так просто, гладко и быстро, как хотелось бы в плане реализации экспортных операций, и объем экспорта, и число предпринимателей, вовлеченных в международную торговую деятельность с каждым годом растет, утверждает специалист.Что продаемНа первом месте, по словам Слуцкой, зерновые. "И в кооперации с другими регионами Российской Федерации крымские предприниматели активно работают в этом направлении", – отметила она.За последние 2-3 года начала наращивать обороты легкая промышленность и стабильно растут продажи товаров пищевой промышленности и всего, что касается химической промышленностью, добавила специалист.Кроме того, по ее словам, косметика и вино из Крыма по-прежнему в почете за рубежом, и тенденция будет сохраняться.Кто покупаетГеография экспорта товаров из Крыма за рубеж остается почти неизменной, сказала Слуцкая. По ее словам, основу ее составляют страны СНГ, Китай и Северная Африка.И отметила, что намечается тенденция по экспорту в Латинскую Америку. Гостья эфира рассказала, что очень много приезжали делегаций в Крым, на предприятия. Это, по ее мнению, говорит о высокой степени заинтересованности именно в крымском товаре и может стать перспективным направлением.Крымские биопрепараты помогут аграриям Латинской АмерикиКроме того, по словам Слуцкой, потенциалом для увеличения объемов крымского экспорта на ближайшую перспективу являются страны Юго-Восточной Азии – в следующем году опять планируется поездка во Вьетнам с бизнес-миссией.Ранее министр финансов РК Ирина Кивико на церемонии награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Экспортер года" сообщила, что крымские предприниматели в этом году нарастили объемы экспорта в среднем на 50% по сравнению с прошлым годом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экспорт химической продукции из Крыма за год вырос на 211%Минпромторг РФ поможет крымской косметике завоевать мировые рынкиКабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензина

