Кабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензина

Кабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензина

2025-08-27T18:32

2025-08-27T18:32

2025-08-27T18:32

СИМФЕРОПОЛЯ, 27 авг - РИА Новости Крым. Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров; в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщил кабмин.Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине.Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

