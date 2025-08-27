Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20250827/kabmin-rf-prodlil-do-oktyabrya-zapret-na-eksport-benzina-1149033046.html
СИМФЕРОПОЛЯ, 27 авг - РИА Новости Крым. Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров; в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщил кабмин.Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине.Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
правительство россии, экспорт, топливо, бензин, новости, экономика
Кабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензина

18:32 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЯ, 27 авг - РИА Новости Крым. Правительство РФ продлило на сентябрь запрет на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров; в октябре ограничения будут действовать только для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год), сообщил кабмин.
"С 1 по 30 сентября 2025 года запрет (на экспорт бензина - ред.) будет распространяться на всех экспортеров, в том числе на непосредственных производителей нефтепродуктов. С 1 по 31 октября для производителей бензина ограничения будут сняты", - говорится в сообщении.
Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, пояснили в кабмине.
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Ограничения введены для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
