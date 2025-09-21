https://crimea.ria.ru/20250921/postpred-kryma-pri-prezidente-rossii-prokommentiroval-sanktsii-zelenskogo-1149606367.html

Постпред Крыма при президенте России прокомментировал санкции Зеленского

Постпред Крыма при президенте России прокомментировал санкции Зеленского - РИА Новости Крым, 21.09.2025

Постпред Крыма при президенте России прокомментировал санкции Зеленского

Персональные санкции главы киевского режима Владимира Зеленского против ряда крымских руководителей – очередная попытка привлечь внимание к своей персоне.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Персональные санкции главы киевского режима Владимира Зеленского против ряда крымских руководителей – очередная попытка привлечь внимание к своей персоне. В Крыму это никого не волнует. Таким комментарием с РИА Новости Крым поделился вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.Георгий Мурадов обратил внимание, что сейчас в Москве проходит всемирная общественная ассамблея, на полях которой Крыму уделяют большое внимание."Везде Крым пользуется колоссальным вниманием, все высказываются в поддержку Крыма. И что придумывает там украинская хунта – это точно абсолютно не вызывает ни у кого никакого интереса", – уверен постпред республики при президенте России.Он добавил, что с 2014-го года находится во всех западных санкционных списках и на новые санкции Зеленского даже не обратил внимания.Накануне стало известно, что на официальном сайте главы киевского режима Владимира Зеленского опубликованы документы, согласно которым он подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики.Помимо вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова персональные санкции введены в отношении заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, министра промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджаняна, министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко, министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, министра здравоохранения республики Алексея Натарова, министра экологии и природных ресурсов Ольги Шевцовой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поможет ли Зеленскому пиар-кампания с санкциями против крымских властейПутин наградил постпреда Крыма орденом "За доблестный труд"Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях

