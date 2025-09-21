Постпред Крыма при президенте России прокомментировал санкции Зеленского
© РИА Новости Крым . Михаил МакеевВице-премьер - Постоянный представитель РК при Президенте РФ Георгий МУРАДОВ
© РИА Новости Крым . Михаил Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Персональные санкции главы киевского режима Владимира Зеленского против ряда крымских руководителей – очередная попытка привлечь внимание к своей персоне. В Крыму это никого не волнует. Таким комментарием с РИА Новости Крым поделился вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Нас никак не волнует то, что заявляет Зеленский. Он постоянно заявляет всякую ерунду. Я бы по большому счету это все игнорировал. Наверное, одна из его целей – привлечь внимание серьезных мировых агентств к его этим изобретениям. Мы занимаемся своим делом", – сказал вице-премьер крымского правительства.
Георгий Мурадов обратил внимание, что сейчас в Москве проходит всемирная общественная ассамблея, на полях которой Крыму уделяют большое внимание.
"Везде Крым пользуется колоссальным вниманием, все высказываются в поддержку Крыма. И что придумывает там украинская хунта – это точно абсолютно не вызывает ни у кого никакого интереса", – уверен постпред республики при президенте России.
Он добавил, что с 2014-го года находится во всех западных санкционных списках и на новые санкции Зеленского даже не обратил внимания.
"А что мы с Украиной делаем? Мы только презираем, можно сказать, этот неонацистский режим и не более того. Поэтому я на это (санкции – ред.) даже не обратил внимания", – подытожил Георгий Мурадов.
Накануне стало известно, что на официальном сайте главы киевского режима Владимира Зеленского опубликованы документы, согласно которым он подписал указы о введении новых санкций против России. В список попали крымские политики.
Помимо вице-премьера крымского правительства – постоянного представителя республики Крым при президенте РФ Георгия Мурадова персональные санкции введены в отношении заместителя председателя Совета министров Республики Крым Николая Воробьева, вице-премьера Альберта Куршутова, министра промышленности и торговли Республики Крым Анушавана Агаджаняна, министра курортов и туризма Крыма Сергея Ганзия, министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко, министра сельского хозяйства РК Дениса Кратюка, министра образования, науки и молодежи РК Валентины Лаврик, министра здравоохранения республики Алексея Натарова, министра экологии и природных ресурсов Ольги Шевцовой.
