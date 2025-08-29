https://crimea.ria.ru/20250829/zelenskiy-sdelal-otkrovennoe-priznanie-o-poteryannykh-territoriyakh-1149075477.html

Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях

Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина не в состоянии вернуть потерянные территории вооруженным путем. Об этом он заявил на... РИА Новости Крым, 29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина не в состоянии вернуть потерянные территории вооруженным путем. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.Зеленский также назвал три блока гарантий безопасности, которые Украина хотела бы получить. В их числе сохранение нынешней численности ВСУ, обеспечение их финансированием и вооружением благодаря украинскому, европейскому и американскому производству. Кроме того, Киев настаивает на сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.Также, по словам Зеленского, в ситуации, когда страну не хотят брать в Североатлантический альянс, Украина попытается добиться конкретики от партнеров по НАТО, на что они готовы в случае "нового вторжения".При этом гарантии безопасности Украине должны быть ратифицированы парламентами тех стран-союзников, которые эти гарантии предоставят, добавил глава киевского режима.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что предоставление гарантий безопасности Украине должно быть не условием, а следствием мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по КрымуЗеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампТрамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ

