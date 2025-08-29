Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях
Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях
Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина не в состоянии вернуть потерянные территории вооруженным путем. Об этом он заявил на... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T16:31
2025-08-29T16:32
владимир зеленский
украина
россия
новости сво
новости
политика
в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина не в состоянии вернуть потерянные территории вооруженным путем. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.Зеленский также назвал три блока гарантий безопасности, которые Украина хотела бы получить. В их числе сохранение нынешней численности ВСУ, обеспечение их финансированием и вооружением благодаря украинскому, европейскому и американскому производству. Кроме того, Киев настаивает на сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.Также, по словам Зеленского, в ситуации, когда страну не хотят брать в Североатлантический альянс, Украина попытается добиться конкретики от партнеров по НАТО, на что они готовы в случае "нового вторжения".При этом гарантии безопасности Украине должны быть ратифицированы парламентами тех стран-союзников, которые эти гарантии предоставят, добавил глава киевского режима.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что предоставление гарантий безопасности Украине должно быть не условием, а следствием мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность России.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по КрымуЗеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - ТрампТрамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ
украина
россия
владимир зеленский, украина, россия, новости сво, новости, политика, в мире
Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях

Зеленский признал неспособность Украины отвоевать потерянные территории

16:31 29.08.2025 (обновлено: 16:32 29.08.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Трампом - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина не в состоянии вернуть потерянные территории вооруженным путем. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.
"Мы понимаем все, что Украина на сегодня оружием восстановить полностью все территории не сможет", - приводит его слова РИА Новости.
Зеленский также назвал три блока гарантий безопасности, которые Украина хотела бы получить. В их числе сохранение нынешней численности ВСУ, обеспечение их финансированием и вооружением благодаря украинскому, европейскому и американскому производству. Кроме того, Киев настаивает на сохранение санкций против РФ и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.
Также, по словам Зеленского, в ситуации, когда страну не хотят брать в Североатлантический альянс, Украина попытается добиться конкретики от партнеров по НАТО, на что они готовы в случае "нового вторжения".
При этом гарантии безопасности Украине должны быть ратифицированы парламентами тех стран-союзников, которые эти гарантии предоставят, добавил глава киевского режима.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украина имеет право на существование при условии, если "отпустит" жителей Крыма и новых регионов РФ, которые выбрали Россию в ходе законных референдумов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что предоставление гарантий безопасности Украине должно быть не условием, а следствием мирного урегулирования на основе устранения первопричин кризиса на Украине, что, в свою очередь, будет гарантировать и безопасность России.
Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму
Зеленский должен отказаться от Крыма ради мира на Украине - Трамп
Трамп согласился, что Украина должна отказаться от территорий в пользу РФ
 
Владимир ЗеленскийУкраинаРоссияНовости СВОНовостиПолитикаВ мире
 
