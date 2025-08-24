Рейтинг@Mail.ru
Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250824/sbezhal-ot-sanitarov--simonyan-o-novom-zayavlenii-zelenskogo-po-krymu-1148952589.html
Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму
Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму - РИА Новости Крым, 24.08.2025
Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян усомнилась в здравомыслии главы киевского режима Владимира... РИА Новости Крым, 24.08.2025
2025-08-24T16:09
2025-08-24T16:13
маргарита симоньян
мнения
крым
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
новости
россия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148953084_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c93cd27aac84734c42c92dec85d235f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян усомнилась в здравомыслии главы киевского режима Владимира Зеленского в ответ на его заявление о намерении вернуть Крым и новые регионы России.В рамках пресс-конференции по случаю так называемого Дня независимости Украины глава киевского режима назвал ее частью Донецк, Луганск и Крым, а также заявил о якобы грядущем однажды воссоединении.Россия практически в одиночку ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом. Однако в случае эскалации не отдаст ни Крым, ни Донбасс, заявляла Маргарита Симоньян ранее.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращение Крыма Украине невозможно – ТрампГеополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России
крым
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148953084_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_275791694bbe08f86c1fcd852147df4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маргарита симоньян, мнения, крым, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), новые регионы россии, новости, россия, владимир зеленский
Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму

Новое заявление Зеленского по Крыму и Донбассу иронично оценила Маргарита Симоньян

16:09 24.08.2025 (обновлено: 16:13 24.08.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян усомнилась в здравомыслии главы киевского режима Владимира Зеленского в ответ на его заявление о намерении вернуть Крым и новые регионы России.
В рамках пресс-конференции по случаю так называемого Дня независимости Украины глава киевского режима назвал ее частью Донецк, Луганск и Крым, а также заявил о якобы грядущем однажды воссоединении.
"Когда сбежал от санитаров прямо на пресс-конференцию", – пошутила Симоньян в ответ на заявление Зеленского.
Россия практически в одиночку ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом. Однако в случае эскалации не отдаст ни Крым, ни Донбасс, заявляла Маргарита Симоньян ранее.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Возвращение Крыма Украине невозможно – Трамп
Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок
"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России
 
Маргарита СимоньянМненияКрымДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Новые регионы РоссииНовостиРоссияВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:30Лавров назвал условие существования Украины
17:07Турист сорвался со скалы в Крыму на прогулке по тропе Чертова лестница
16:54Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день
16:43Попытка взорвать Крымский мост и встреча Трампа с Зеленским: топ недели
16:27Площадь пожара под Симферополем выросла до 250 гектаров
16:09Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму
15:40Крымский мост после открытия движения: сколько ждать проезда
15:10Крымский мост открыт
15:06Россия вернула 146 военнослужащих с территории Украины
15:02В Севастополе отбой воздушной тревоги
14:47Воздушная тревога объявлена в Севастополе
14:35Авария на водоводе Феодосия – Судак: когда дадут воду
14:29Крымский мост закрыт
14:25Под Симферополем тушат пожар на трех гектарах
14:07Игра с двойным дном – зачем Трамп дает Киеву дальнобойные ракеты ERAM
13:33Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1300 боевиков Киева
13:12ВСУ ударили по мосту в Херсонской области – погибли женщина и ребенок
12:52В здании центрального детского магазина в Москве прогремел взрыв
12:39Геополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок
12:14ВС РФ взяли под контроль еще один поселок в Днепропетровской области
Лента новостейМолния