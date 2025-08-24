https://crimea.ria.ru/20250824/sbezhal-ot-sanitarov--simonyan-o-novom-zayavlenii-zelenskogo-po-krymu-1148952589.html

Сбежал от санитаров – Симоньян о новом заявлении Зеленского по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости Крым. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян усомнилась в здравомыслии главы киевского режима Владимира Зеленского в ответ на его заявление о намерении вернуть Крым и новые регионы России.В рамках пресс-конференции по случаю так называемого Дня независимости Украины глава киевского режима назвал ее частью Донецк, Луганск и Крым, а также заявил о якобы грядущем однажды воссоединении.Россия практически в одиночку ведет сложнейшую операцию и фактически находится в состоянии войны с Западом. Однако в случае эскалации не отдаст ни Крым, ни Донбасс, заявляла Маргарита Симоньян ранее.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращение Крыма Украине невозможно – ТрампГеополитическое самоубийство: в Крыму ответили Киеву на отказ от уступок"Ничего не бывает навсегда": Симоньян об отношении украинцев к России

