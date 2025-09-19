Рейтинг@Mail.ru
Снова тепло и ни облачка: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250919/snova-teplo-i-ni-oblachka-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1149562287.html
Снова тепло и ни облачка: погода в Крыму на выходных
Снова тепло и ни облачка: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Снова тепло и ни облачка: погода в Крыму на выходных
В Крым на выходных вернется солнечная и теплая погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T20:20
2025-09-19T20:20
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крым
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/09/1141733980_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_f1364f708703e0aba6e57c63512ccdd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крым на выходных вернется солнечная и теплая погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В Крыму после шторма, вызванного небольшим, но очень активным циклоническим волчком, который раскручивался над Керченским проливом, снова восстановится теплая, сухая и солнечная погода, обещает эксперт."Сейчас он (циклон – ред.) уходит на восток, и зона штормовых погодных явлений, ненастья, особенно что касается дождя, смещается на Кавказ, в Восточное Причерноморье и стык Ставрополья, Ростовской области и Калмыкии. Немножко захватит, может быть, восток Краснодарского края. А в Крыму самое страшное позади", – сказал Тишковец.В ночь на субботу столбики термометров еще будут колебаться на отметках +7...12 градусов, а уже днем можно будет смело рассчитывать на +19... 24, добавил он.Накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму в четверг, 18 сентября, выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков. Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что на полуострове похолодало только на один день из-за циклона, но потом снова выглянет солнце и вернется тепло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за суткиВ Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева – ФОТОШторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/09/1141733980_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_ab64912a0b7c1e321bd063a2032c8242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма
Снова тепло и ни облачка: погода в Крыму на выходных

Антициклон вернет в Крым солнце и тепло на выходных – ФОБОС

20:20 19.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крым на выходных вернется солнечная и теплая погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В Крыму после шторма, вызванного небольшим, но очень активным циклоническим волчком, который раскручивался над Керченским проливом, снова восстановится теплая, сухая и солнечная погода, обещает эксперт.
"Сейчас он (циклон – ред.) уходит на восток, и зона штормовых погодных явлений, ненастья, особенно что касается дождя, смещается на Кавказ, в Восточное Причерноморье и стык Ставрополья, Ростовской области и Калмыкии. Немножко захватит, может быть, восток Краснодарского края. А в Крыму самое страшное позади", – сказал Тишковец.
В ночь на субботу столбики термометров еще будут колебаться на отметках +7...12 градусов, а уже днем можно будет смело рассчитывать на +19... 24, добавил он.
"Будет господствовать мощный антициклон, и его нисходящие воздушные потоки не оставят ни шанса на облака, а уж тем более на осадки. Поэтому жителей Крыма и в субботу, и в воскресенье ждет солнечная, сухая и очень комфортная погода", – заключил эксперт.
Накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму в четверг, 18 сентября, выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков.
Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что на полуострове похолодало только на один день из-за циклона, но потом снова выглянет солнце и вернется тепло.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки
В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева – ФОТО
Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
 
Радио "Спутник в Крыму"Евгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"КрымПогода в КрымуКрымская погодаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:12РИА Новости Крым появились в MAX
21:06Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"
20:43В США посоветовали Киеву на время смириться с потерей территорий
20:20Снова тепло и ни облачка: погода в Крыму на выходных
20:02Ливневки не справились: последствия шторма в Севастополе
19:47Беспилотник ВСУ сбили над Черным морем
19:20В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов
19:10Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор – главное
19:00Камчатку снова трясет: у берегов полуострова произошло три землетрясения
18:50В Крыму летом отдохнули дети из 89 стран мира
18:36ВТБ привлек 84,7 млрд руб. в ходе крупнейшего с 2023 года российского SPO
18:30Россия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 раз
18:21Работа для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФ
17:57Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке
17:47В Севастополе увеличили объем выплат пострадавшим от атак ВСУ
17:29В РФ поддержали инициативу Крыма по ужесточению требований к иноагентам
17:14Рейд в Севастополе открыли
17:03Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма
16:49В Севастополе остановили морской транспорт
16:38Сколько "заработал" и "потратил" Севастополь за полгода
Лента новостейМолния