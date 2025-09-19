https://crimea.ria.ru/20250919/snova-teplo-i-ni-oblachka-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1149562287.html
Снова тепло и ни облачка: погода в Крыму на выходных
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крым на выходных вернется солнечная и теплая погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В Крыму после шторма, вызванного небольшим, но очень активным циклоническим волчком, который раскручивался над Керченским проливом, снова восстановится теплая, сухая и солнечная погода, обещает эксперт."Сейчас он (циклон – ред.) уходит на восток, и зона штормовых погодных явлений, ненастья, особенно что касается дождя, смещается на Кавказ, в Восточное Причерноморье и стык Ставрополья, Ростовской области и Калмыкии. Немножко захватит, может быть, восток Краснодарского края. А в Крыму самое страшное позади", – сказал Тишковец.В ночь на субботу столбики термометров еще будут колебаться на отметках +7...12 градусов, а уже днем можно будет смело рассчитывать на +19... 24, добавил он.Накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму в четверг, 18 сентября, выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков. Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что на полуострове похолодало только на один день из-за циклона, но потом снова выглянет солнце и вернется тепло.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за суткиВ Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева – ФОТОШторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым
. В Крым на выходных вернется солнечная и теплая погода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В Крыму после шторма, вызванного небольшим, но очень активным циклоническим волчком, который раскручивался над Керченским проливом, снова восстановится теплая, сухая и солнечная погода, обещает эксперт.
"Сейчас он (циклон – ред.) уходит на восток, и зона штормовых погодных явлений, ненастья, особенно что касается дождя, смещается на Кавказ, в Восточное Причерноморье и стык Ставрополья, Ростовской области и Калмыкии. Немножко захватит, может быть, восток Краснодарского края. А в Крыму самое страшное позади", – сказал Тишковец.
В ночь на субботу столбики термометров еще будут колебаться на отметках +7...12 градусов, а уже днем можно будет смело рассчитывать на +19... 24, добавил он.
"Будет господствовать мощный антициклон, и его нисходящие воздушные потоки не оставят ни шанса на облака, а уж тем более на осадки. Поэтому жителей Крыма и в субботу, и в воскресенье ждет солнечная, сухая и очень комфортная погода", – заключил эксперт.
Накануне ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму в четверг, 18 сентября, выпало рекордное за последние 40 лет
количество осадков.
Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала РИА Новости Крым, что на полуострове похолодало только на один день
из-за циклона, но потом снова выглянет солнце и вернется тепло.
