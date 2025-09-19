https://crimea.ria.ru/20250919/shtorm-prines-v-sevastopol-mesyachnuyu-normu-osadkov-za-sutki-1149555632.html

Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки

Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки - РИА Новости Крым, 19.09.2025

Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки

За минувшие сутки в Севастополе выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 19.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Севастополе выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Сотрудники регионального главка МЧС России продолжают привлекаться к устранению последствий бури, в частности к уборке деревьев, от которых пострадали улицы, дома и машины.Так, в районе улиц Маршала Геловани, Волжская, Суворова деревья упали на проезжую часть, на Николая Музыки – на тротуар, на Будищева и Горпищенко стволы повалило на автомобили и также на Горпищенко – на балкон многоквартирного жилого дома, рассказали в МЧС."Во всех этих случаях распилку и уборку деревьев выполнили специалисты аварийно-спасательной части и пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Севастополю. К аналогичным работам в других районах города привлекалась Спасательная служба и коммунальщики", – уточнили в ведомстве.Накануне вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в течение дня в экстренные службы поступило 176 обращений, из которых к концу дня было выполнено 71. При этом, по словам главы города, ликвидацией последствий занимаются почти полтысячи человек в составе оперативных бригад, работая "в усиленном режиме".Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму в четверг, 18 сентября, выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков. Так, по словам эксперта, в Симферополе выпало 53 мм при месячной норме 37. В селе Владиславовка 60 мм, Ангарский перевал "принял" 51 мм на единицу площади, а Севастополь 32 мм.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТОКогда в Крым вернется тепло

