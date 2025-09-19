Рейтинг@Mail.ru
Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки - РИА Новости Крым, 19.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250919/shtorm-prines-v-sevastopol-mesyachnuyu-normu-osadkov-za-sutki-1149555632.html
Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки
Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки
За минувшие сутки в Севастополе выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Севастополе выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Сотрудники регионального главка МЧС России продолжают привлекаться к устранению последствий бури, в частности к уборке деревьев, от которых пострадали улицы, дома и машины.Так, в районе улиц Маршала Геловани, Волжская, Суворова деревья упали на проезжую часть, на Николая Музыки – на тротуар, на Будищева и Горпищенко стволы повалило на автомобили и также на Горпищенко – на балкон многоквартирного жилого дома, рассказали в МЧС."Во всех этих случаях распилку и уборку деревьев выполнили специалисты аварийно-спасательной части и пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Севастополю. К аналогичным работам в других районах города привлекалась Спасательная служба и коммунальщики", – уточнили в ведомстве.Накануне вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в течение дня в экстренные службы поступило 176 обращений, из которых к концу дня было выполнено 71. При этом, по словам главы города, ликвидацией последствий занимаются почти полтысячи человек в составе оперативных бригад, работая "в усиленном режиме".Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму в четверг, 18 сентября, выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков. Так, по словам эксперта, в Симферополе выпало 53 мм при месячной норме 37. В селе Владиславовка 60 мм, Ангарский перевал "принял" 51 мм на единицу площади, а Севастополь 32 мм.
севастополь, новости севастополя, крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, мчс севастополя, крым, происшествия
Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки

В Севастополе за минувшие сутки выпала почти месячная норма осадков – МЧС

12:08 19.09.2025
 
© ГУ МЧС России по г. СевастополюПоследствия непогоды устраняют сотрудники МЧС России по Севастополю
Последствия непогоды устраняют сотрудники МЧС России по Севастополю
© ГУ МЧС России по г. Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Севастополе выпала почти месячная норма осадков. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
"За минувшие сутки в регионе выпала почти месячная норма осадков, а вечером 18 и в ночь на 19 сентября был зафиксирован штормовой ветер... Точечно необходимые мероприятия продолжаются. Погибших и пострадавших от непогоды нет", – сказано в сообщении.
Сотрудники регионального главка МЧС России продолжают привлекаться к устранению последствий бури, в частности к уборке деревьев, от которых пострадали улицы, дома и машины.
Так, в районе улиц Маршала Геловани, Волжская, Суворова деревья упали на проезжую часть, на Николая Музыки – на тротуар, на Будищева и Горпищенко стволы повалило на автомобили и также на Горпищенко – на балкон многоквартирного жилого дома, рассказали в МЧС.
"Во всех этих случаях распилку и уборку деревьев выполнили специалисты аварийно-спасательной части и пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Севастополю. К аналогичным работам в других районах города привлекалась Спасательная служба и коммунальщики", – уточнили в ведомстве.
Накануне вечером губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в течение дня в экстренные службы поступило 176 обращений, из которых к концу дня было выполнено 71. При этом, по словам главы города, ликвидацией последствий занимаются почти полтысячи человек в составе оперативных бригад, работая "в усиленном режиме".
Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что в Крыму в четверг, 18 сентября, выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков. Так, по словам эксперта, в Симферополе выпало 53 мм при месячной норме 37. В селе Владиславовка 60 мм, Ангарский перевал "принял" 51 мм на единицу площади, а Севастополь 32 мм.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО
Когда в Крым вернется тепло
 
