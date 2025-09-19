https://crimea.ria.ru/20250919/v-yalte-uragan-sorval-kryshu-doma-kultury-i-povalil-desyatki-derevev-1149553224.html

В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО

В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО - РИА Новости Крым, 19.09.2025

В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО

Ураган сорвал крышу в Доме культуры в Алупке, повалил 43 дерева в Ялте. Об этих и других последствия шторма проинформировала утром в пятницу глава администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Ураган сорвал крышу в Доме культуры в Алупке, повалил 43 дерева в Ялте. Об этих и других последствия шторма проинформировала утром в пятницу глава администрации курорта Янина Павленко.В частности, в Алупке в Доме культуры ураганом сорвало третью часть крыши, вырваны несколько окон, полностью обесточен третий этаж здания, аппаратуру и сидения в киноконцертном зале сейчас накрывают на случай дождя.В Старом городе последствия стихии убирают бригады "Зеленстроя" и "Крымэнерго". В Алупкинском парке много поваленных и аварийных деревьев, опасных зависших веток над дорожками и проходами по экскурсионным маршрутам. В этой связи мэр рекомендовала жителя и гостям курорта воздержаться от посещения парка в ближайшие несколько дней.В Крыму за сутки выпало до 70 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 30 метров в секунду, упавшие деревья повредили автомобили, все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, хотя к утру пятницы штормовое предупреждение ослабевает, сообщал ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко. В четверг днем осадки в Крыму прекратятся, но будет дуть сильный ветер, сообщал ранее Крымский гидрометцентр.Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 летСильный ветер сменит ливни: погода в Крыму на пятницуРежим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии

