В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО
10:48 19.09.2025 (обновлено: 11:30 19.09.2025)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПоследствия непогоды в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Ураган сорвал крышу в Доме культуры в Алупке, повалил 43 дерева в Ялте. Об этих и других последствия шторма проинформировала утром в пятницу глава администрации курорта Янина Павленко.
"Всего за сутки на линию ЕДДС поступило 550 обращений. Ветра не выдержали 43 дерева (24 убрано), 3 кровли и 4 электроопоры. Пострадали 6 автомобилей. Зафиксировано 5 крупных аварий по электроснабжению. Выпало 24,3 мм осадков", – проинформировала Павленко в своем Telegram-канале.
В частности, в Алупке в Доме культуры ураганом сорвало третью часть крыши, вырваны несколько окон, полностью обесточен третий этаж здания, аппаратуру и сидения в киноконцертном зале сейчас накрывают на случай дождя.
В Старом городе последствия стихии убирают бригады "Зеленстроя" и "Крымэнерго". В Алупкинском парке много поваленных и аварийных деревьев, опасных зависших веток над дорожками и проходами по экскурсионным маршрутам. В этой связи мэр рекомендовала жителя и гостям курорта воздержаться от посещения парка в ближайшие несколько дней.
"Все службы города работают в усиленном режиме, в первую очередь расчищаем проезжие части. Информацию о последствиях урагана продолжаем собирать по номерам экстренных оперативных служб", – написала глава администрации курорта.
В Крыму за сутки выпало до 70 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 30 метров в секунду, упавшие деревья повредили автомобили, все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, хотя к утру пятницы штормовое предупреждение ослабевает, сообщал ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко. В четверг днем осадки в Крыму прекратятся, но будет дуть сильный ветер, сообщал ранее Крымский гидрометцентр.
