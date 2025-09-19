https://crimea.ria.ru/20250919/silnyy-veter-smenit-livni-pogoda-v-krymu-na-pyatnitsu-1149535650.html
Сильный ветер сменит ливни: погода в Крыму на пятницу
Сильный ветер сменит ливни: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Сильный ветер сменит ливни: погода в Крыму на пятницу
В четверг в Крыму ночью пройдут ливни, днем осадки прекратятся, но будет дуть сильный ветер. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-19T00:01
2025-09-19T00:01
2025-09-18T20:34
погода
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/17/1145170111_0:263:925:784_1920x0_80_0_0_95b079806188922c6a3a5ebee4e03438.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ночью пройдут ливни, днем осадки прекратятся, но будет дуть сильный ветер. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Ночью временами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северный ночью 20-25 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +19...21.Грозовые дожди прольются на побережье ночью. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...17, днем воздух прогреется до +23 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/17/1145170111_0:95:925:790_1920x0_80_0_0_e8db1ec2447a33cad084848e52d04c5b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
Сильный ветер сменит ливни: погода в Крыму на пятницу
В Крыму в пятницу ожидается сильный ветер и кратковременные дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ночью пройдут ливни, днем осадки прекратятся, но будет дуть сильный ветер. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.
"Южный циклон сместится на Краснодарский край. Ночью еще пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, а днем кратковременный дождь возможен в восточных районах. Ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью в южных, восточных районах и в горах 25-30 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, днем +18…23, в горах +12…17", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно. Ночью временами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северный ночью 20-25 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +19...21.
Грозовые дожди прольются на побережье ночью. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...17, днем воздух прогреется до +23 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.