Сильный ветер сменит ливни: погода в Крыму на пятницу

В четверг в Крыму ночью пройдут ливни, днем осадки прекратятся, но будет дуть сильный ветер. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ночью пройдут ливни, днем осадки прекратятся, но будет дуть сильный ветер. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Ночью временами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северный ночью 20-25 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +19...21.Грозовые дожди прольются на побережье ночью. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...17, днем воздух прогреется до +23 градусов.

