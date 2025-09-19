Сильный ветер сменит ливни: погода в Крыму на пятницу

Рейтинг@Mail.ru
В четверг в Крыму ночью пройдут ливни, днем осадки прекратятся, но будет дуть сильный ветер. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ночью пройдут ливни, днем осадки прекратятся, но будет дуть сильный ветер. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно. Ночью временами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северный ночью 20-25 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +19...21.Грозовые дожди прольются на побережье ночью. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...17, днем воздух прогреется до +23 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму ночью пройдут ливни, днем осадки прекратятся, но будет дуть сильный ветер. Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.
"Южный циклон сместится на Краснодарский край. Ночью еще пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, а днем кратковременный дождь возможен в восточных районах. Ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью в южных, восточных районах и в горах 25-30 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, днем +18…23, в горах +12…17", - говорится в сообщении.
В Симферополе облачно. Ночью временами дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 15-20 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +19...21.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью дождь, днем без осадков. Ветер северный ночью 20-25 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +19...21.
Грозовые дожди прольются на побережье ночью. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью температура воздуха составит +15...17, днем воздух прогреется до +23 градусов.
