Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выпало до 70 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 30 метров в секунду, упавшие деревья повредили четыре автомобиля, все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, хотя к утру пятницы шторм ослабевает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.По его словам, прогноз также оправдался по ветровой нагрузке: на горе Ай-Петри были зафиксированы порывы ветра более 30 м/с, Ялте – 20 м/с и более 20 м/с – на территории Феодосии и Керчи.Кроме того, в разных частях полуострова ликвидировали происшествия, связанные с локальными отключениями электроснабжения. К этому времени остаются такие регионы, где работают бригады предприятия "Крымэнерго" по устранению локальных отключений электроснабжения, массовых отключений на сегодняшнее утро нет, подчеркнул Павлюченко.На базе Главного управления МЧС России по Крыму продолжает работать штаб, который организует экстренное реагирование всех коммунальных служб и аварийно-спасательных организаций на происшествия. В местах, подверженных подтоплениям работают оперативные группы, по всем происшествиям организовано экстренное реагирование.В четверг днем осадки в Крыму прекратятся, но будет дуть сильный ветер, сообщал ранее Крымский гидрометцентр. По данным МЧС, в горах утром сохранится очень сильный северо-западный ветер 35-40 м/с.Накануне в Крыму во время шторма выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков, сообщал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам эксперта, в Симферополе выпало 53 миллиметра осадков при месячной норме 37. Ангарский перевал "принял" 51 мм осадков на единицу площади, Севастополь - 32 мм, а в селе Владиславовка выпало 60 мм, добавил Тишковец. По побережью ветер в порывах достигал 24 м/с, а на Ай-Петри – 36 м/с.На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте ветер повалил деревья на проезжую часть и порвал провода. В городе из-за непогоды детям разрешили не приходить в школу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городеВ Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 летВетер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл шторм
07:51 19.09.2025 (обновлено: 08:43 19.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым.
В Крыму за сутки выпало до 70 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 30 метров в секунду, упавшие деревья повредили четыре автомобиля, все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, хотя к утру пятницы шторм ослабевает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
"По всей территории республики прошли дожди. Наибольшее количество осадков выпало на территории Бахчисарайского района – 71 мм, в Ленинском районе – почти 60 мм, в Белогорском – 58 мм, а также на территории Симферополя, Нижнегорского, Судака и Джанкоя – боле 40 мм осадков", – привел данные Павлюченко.
По его словам, прогноз также оправдался по ветровой нагрузке: на горе Ай-Петри были зафиксированы порывы ветра более 30 м/с, Ялте – 20 м/с и более 20 м/с – на территории Феодосии и Керчи.
"Были зафиксированы 17 происшествий, связанных с падением деревьев. Большая часть происшествий происходило на территории Ялты, Симферополя и Феодосии. По состоянию на 22 часа вчерашнего дня все происшествия были ликвидированы. Повреждены 4 автомобиля, жертв и пострадавших не было", - проинформировал представитель чрезвычайного ведомства.
Кроме того, в разных частях полуострова ликвидировали происшествия, связанные с локальными отключениями электроснабжения. К этому времени остаются такие регионы, где работают бригады предприятия "Крымэнерго" по устранению локальных отключений электроснабжения, массовых отключений на сегодняшнее утро нет, подчеркнул Павлюченко.
На базе Главного управления МЧС России по Крыму продолжает работать штаб, который организует экстренное реагирование всех коммунальных служб и аварийно-спасательных организаций на происшествия. В местах, подверженных подтоплениям работают оперативные группы, по всем происшествиям организовано экстренное реагирование.
"В течение суток мы оставляем в готовности нашу аэромобильную группировку, а также работу оперативного штаба и те усиления, которые у нас находились в гарнизонах для ликвидации последствий происшествий. Штормовое предупреждение на сегодняшнее утро ослабевает, завершает свое действие. Вместе с тем, с целью организации экстренного реагирования силы пока остаются в готовности", - подытожил замначальника управления.
В четверг днем осадки в Крыму прекратятся
, но будет дуть сильный ветер, сообщал ранее Крымский гидрометцентр. По данным МЧС, в горах утром сохранится очень сильный северо-западный ветер 35-40 м/с.
Накануне в Крыму во время шторма выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков, сообщал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам эксперта, в Симферополе выпало 53 миллиметра осадков при месячной норме 37. Ангарский перевал "принял" 51 мм осадков на единицу площади, Севастополь - 32 мм, а в селе Владиславовка выпало 60 мм, добавил Тишковец. По побережью ветер в порывах достигал 24 м/с, а на Ай-Петри – 36 м/с.
На предприятии "Крымэнерго"
из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте
ветер повалил деревья на проезжую часть и порвал провода. В городе из-за непогоды детям разрешили не приходить в школу.
