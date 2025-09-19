Рейтинг@Mail.ru
Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250919/shtorm-v-krymu-pobil-rekordy--chto-sluchilos-za-noch-i-chego-zhdat-dnem-1149549073.html
Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
В Крыму за сутки выпало до 70 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 30 метров в секунду, упавшие деревья повредили четыре автомобиля, все... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T07:51
2025-09-19T08:43
погода
погода в крыму
андрей павлюченко
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7865c821d1af1eebacea5aabbf2c1b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выпало до 70 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 30 метров в секунду, упавшие деревья повредили четыре автомобиля, все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, хотя к утру пятницы шторм ослабевает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.По его словам, прогноз также оправдался по ветровой нагрузке: на горе Ай-Петри были зафиксированы порывы ветра более 30 м/с, Ялте – 20 м/с и более 20 м/с – на территории Феодосии и Керчи.Кроме того, в разных частях полуострова ликвидировали происшествия, связанные с локальными отключениями электроснабжения. К этому времени остаются такие регионы, где работают бригады предприятия "Крымэнерго" по устранению локальных отключений электроснабжения, массовых отключений на сегодняшнее утро нет, подчеркнул Павлюченко.На базе Главного управления МЧС России по Крыму продолжает работать штаб, который организует экстренное реагирование всех коммунальных служб и аварийно-спасательных организаций на происшествия. В местах, подверженных подтоплениям работают оперативные группы, по всем происшествиям организовано экстренное реагирование.В четверг днем осадки в Крыму прекратятся, но будет дуть сильный ветер, сообщал ранее Крымский гидрометцентр. По данным МЧС, в горах утром сохранится очень сильный северо-западный ветер 35-40 м/с.Накануне в Крыму во время шторма выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков, сообщал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам эксперта, в Симферополе выпало 53 миллиметра осадков при месячной норме 37. Ангарский перевал "принял" 51 мм осадков на единицу площади, Севастополь - 32 мм, а в селе Владиславовка выпало 60 мм, добавил Тишковец. По побережью ветер в порывах достигал 24 м/с, а на Ай-Петри – 36 м/с.На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте ветер повалил деревья на проезжую часть и порвал провода. В городе из-за непогоды детям разрешили не приходить в школу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городеВ Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 летВетер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл шторм
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_145:0:1280:851_1920x0_80_0_0_dd6d4d824d0beff9283efd7b74f4fc65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, андрей павлюченко, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя
Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем

В Крыму в результате шторма зафиксировано 17 происшествий – МЧС

07:51 19.09.2025 (обновлено: 08:43 19.09.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевШторм в Севастополе
Шторм в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за сутки выпало до 70 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 30 метров в секунду, упавшие деревья повредили четыре автомобиля, все службы продолжают работу в режиме повышенной готовности, хотя к утру пятницы шторм ослабевает. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко.
"По всей территории республики прошли дожди. Наибольшее количество осадков выпало на территории Бахчисарайского района – 71 мм, в Ленинском районе – почти 60 мм, в Белогорском – 58 мм, а также на территории Симферополя, Нижнегорского, Судака и Джанкоя – боле 40 мм осадков", – привел данные Павлюченко.
По его словам, прогноз также оправдался по ветровой нагрузке: на горе Ай-Петри были зафиксированы порывы ветра более 30 м/с, Ялте – 20 м/с и более 20 м/с – на территории Феодосии и Керчи.
"Были зафиксированы 17 происшествий, связанных с падением деревьев. Большая часть происшествий происходило на территории Ялты, Симферополя и Феодосии. По состоянию на 22 часа вчерашнего дня все происшествия были ликвидированы. Повреждены 4 автомобиля, жертв и пострадавших не было", - проинформировал представитель чрезвычайного ведомства.
Кроме того, в разных частях полуострова ликвидировали происшествия, связанные с локальными отключениями электроснабжения. К этому времени остаются такие регионы, где работают бригады предприятия "Крымэнерго" по устранению локальных отключений электроснабжения, массовых отключений на сегодняшнее утро нет, подчеркнул Павлюченко.
На базе Главного управления МЧС России по Крыму продолжает работать штаб, который организует экстренное реагирование всех коммунальных служб и аварийно-спасательных организаций на происшествия. В местах, подверженных подтоплениям работают оперативные группы, по всем происшествиям организовано экстренное реагирование.
"В течение суток мы оставляем в готовности нашу аэромобильную группировку, а также работу оперативного штаба и те усиления, которые у нас находились в гарнизонах для ликвидации последствий происшествий. Штормовое предупреждение на сегодняшнее утро ослабевает, завершает свое действие. Вместе с тем, с целью организации экстренного реагирования силы пока остаются в готовности", - подытожил замначальника управления.
В четверг днем осадки в Крыму прекратятся, но будет дуть сильный ветер, сообщал ранее Крымский гидрометцентр. По данным МЧС, в горах утром сохранится очень сильный северо-западный ветер 35-40 м/с.
Накануне в Крыму во время шторма выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков, сообщал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам эксперта, в Симферополе выпало 53 миллиметра осадков при месячной норме 37. Ангарский перевал "принял" 51 мм осадков на единицу площади, Севастополь - 32 мм, а в селе Владиславовка выпало 60 мм, добавил Тишковец. По побережью ветер в порывах достигал 24 м/с, а на Ай-Петри – 36 м/с.
На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте ветер повалил деревья на проезжую часть и порвал провода. В городе из-за непогоды детям разрешили не приходить в школу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе
В Крыму побит суточный рекорд по количеству осадков за 40 лет
Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл шторм
 
ПогодаПогода в КрымуАндрей ПавлюченкоГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости КрымаСевастопольНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45Берег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштаб
09:40В Феодосии будут стрелять
09:16Крымский мост – очередь выросла в четыре раза
09:02Крушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в Крыму
08:42В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
08:11Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов
07:51Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
07:16Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
07:10Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Крымом
06:39Керчь частично останется без воды из-за ремонтных работ
06:09Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
00:01Сильный ветер сменит ливни: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 19 сентября
23:49Путин освободил Козака от должности
23:13Крымский мост: ситуация к вечеру четверга
23:08Россия оспорила причастность к крушению MH17 над Донбассом
22:45Новое штормовое в Крыму – ветер усилится до 40 метров в секунду
22:43Рекордный шторм в Крыму и заявление Путина об СВО: главное за день
22:37Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы
22:20Сильное землетрясение произошло на Камчатке – объявлена угроза цунами
Лента новостейМолния