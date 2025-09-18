https://crimea.ria.ru/20250918/kogda-v-krym-vernetsya-teplo-1149524407.html

Когда в Крым вернется тепло

В Крыму похолодало только на один день - в четверг циклон принес на полуостров долгожданные дожди. Но уже в пятницу выглянет солнце и вернется тепло.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Крыму похолодало только на один день - в четверг циклон принес на полуостров долгожданные дожди. Но уже в пятницу выглянет солнце и вернется тепло. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Также начальник регионального гидрометцентра напомнила, что Крыму, где длительный период стояла засушливая погода, очень нужны эти долгожданные осадки."Дожди сегодня ночью сохранятся, а завтра выпадут только в восточных и центральных районах Крыма, в первую половину дня. Циклон уходит на Кавказ", - резюмировала Любецкая.За минувшие сутки в Крыму выпало больше месячной нормы осадков, об этом в четверг сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихииСтихия в Севастополе валит деревья и останавливает транспортБахчисарай и район частично обесточены

крым

2025

Новости

