Когда в Крым вернется тепло

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Крыму похолодало только на один день - в четверг циклон принес на полуостров долгожданные дожди. Но уже в пятницу выглянет солнце и вернется тепло. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.Также начальник регионального гидрометцентра напомнила, что Крыму, где длительный период стояла засушливая погода, очень нужны эти долгожданные осадки."Дожди сегодня ночью сохранятся, а завтра выпадут только в восточных и центральных районах Крыма, в первую половину дня. Циклон уходит на Кавказ", - резюмировала Любецкая.За минувшие сутки в Крыму выпало больше месячной нормы осадков, об этом в четверг сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
В Крым после резкого похолодания вернется тепло до _21 градуса

18:01 18.09.2025
 
© РИА Новости КрымВид на Качи-Кальон в Бахчисарайском районе Крыма
Вид на Качи-Кальон в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Крыму похолодало только на один день - в четверг циклон принес на полуостров долгожданные дожди. Но уже в пятницу выглянет солнце и вернется тепло. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"На территории полуострова находится циклон, поэтому небо сегодня затянуто облаками. Идет дождь, держится низкая температура. Сегодня в столице республики +15 градусов. Но уже завтра выглянет солнце и будет +21, в субботу +22, в воскресенье + 24, а в следующей неделе воздух прогреется до +26...+28", - сказала Любецкая.
Также начальник регионального гидрометцентра напомнила, что Крыму, где длительный период стояла засушливая погода, очень нужны эти долгожданные осадки.
"Дожди сегодня ночью сохранятся, а завтра выпадут только в восточных и центральных районах Крыма, в первую половину дня. Циклон уходит на Кавказ", - резюмировала Любецкая.
За минувшие сутки в Крыму выпало больше месячной нормы осадков, об этом в четверг сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
