Бахчисарай и район частично обесточены - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Бахчисарай и район частично обесточены
Бахчисарай и район частично обесточены - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Бахчисарай и район частично обесточены
Часть Бахчисарая и района обесточены из-за аварии на сетях. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Часть Бахчисарая и района обесточены из-за аварии на сетях.По информации компании "Крымэнерго", обесточены села Аромат, Высокое, Солнечноселье и Лаки.Кроме того, как сообщают местные жители, частично нет света в самом Бахчисарае."Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - уточнили в "Крымэнерго".Как сообщалось, на предприятии ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Сакском, Черноморском, Бахчисарайском и Нижнегорском районах, на территории городского округа Ялта.На ближайшие дни в Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Бахчисарай и район частично обесточены

Часть Бахчисарая и района обесточены из-за аварии

09:14 18.09.2025 (обновлено: 09:15 18.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛиния электропередачи
Линия электропередачи - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Часть Бахчисарая и района обесточены из-за аварии на сетях.
По информации компании "Крымэнерго", обесточены села Аромат, Высокое, Солнечноселье и Лаки.
Кроме того, как сообщают местные жители, частично нет света в самом Бахчисарае.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - уточнили в "Крымэнерго".
Как сообщалось, на предприятии ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Сакском, Черноморском, Бахчисарайском и Нижнегорском районах, на территории городского округа Ялта.
На ближайшие дни в Крыму объявлено штормовое предупреждение.
