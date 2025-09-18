Бахчисарай и район частично обесточены

https://crimea.ria.ru/20250918/bakhchisaray-i-rayon-chastichno-obestocheny-1149521960.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Часть Бахчисарая и района обесточены из-за аварии на сетях.По информации компании "Крымэнерго", обесточены села Аромат, Высокое, Солнечноселье и Лаки.Кроме того, как сообщают местные жители, частично нет света в самом Бахчисарае."Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - уточнили в "Крымэнерго".Как сообщалось, на предприятии ввели режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий. В настоящее время восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Сакском, Черноморском, Бахчисарайском и Нижнегорском районах, на территории городского округа Ялта.На ближайшие дни в Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
09:14 18.09.2025 (обновлено: 09:15 18.09.2025)