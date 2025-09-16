https://crimea.ria.ru/20250916/shtorm-s-livnyami-i-gradom-obrushitsya-na-krym-1149483855.html

Шторм с ливнями и градом обрушится на Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Грозовой шторм с ливнями и градом обрушится на Крым, на ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.На реках Крыма прогнозируется подъем уровней воды на 0,5 -1,5 м без достижения опасных отметок.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. В МЧС предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива

