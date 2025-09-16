https://crimea.ria.ru/20250916/shtorm-s-livnyami-i-gradom-obrushitsya-na-krym-1149483855.html
Шторм с ливнями и градом обрушится на Крым
Шторм с ливнями и градом обрушится на Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Грозовой шторм с ливнями и градом обрушится на Крым, на ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.На реках Крыма прогнозируется подъем уровней воды на 0,5 -1,5 м без достижения опасных отметок.В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий. В МЧС предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива
крым
Грозовой шторм с ливнями и градом обрушится на Крым 17-19 сентября
13:24 16.09.2025 (обновлено: 13:28 16.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости Крым. Грозовой шторм с ливнями и градом обрушится на Крым, на ближайшие три дня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с образованием южного циклона вечером и до конца суток 17, в течение суток 18 и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с", - говорится в сообщения.
На реках Крыма прогнозируется подъем уровней воды на 0,5 -1,5 м без достижения опасных отметок.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.
В МЧС предупреждают об угрозе жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива
"Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - подытожили в МЧС.
