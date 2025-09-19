Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250919/krymskiy-most-seychas-obstanovka-k-vecheru-pyatnitsy-1149574332.html
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы
У Крымского моста к вечеру пятницы проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T22:05
2025-09-19T22:05
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9585e12fd018ff950f2f63cc410ccbc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру пятницы проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 22:00.Крымский мост закрывали для движения транспорта в пятницу в 15:42. Ограничение действовало 15 минут. После возобновления сообщения в пробке со стороны Керчи находилось 415 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_703:0:3434:2048_1920x0_80_0_0_59b9778d86a080d62fa85aeb683977e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы

Крымский мост сейчас свободен для проезда

22:05 19.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста к вечеру пятницы проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 22:00.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - говорится в сообщении.
Крымский мост закрывали для движения транспорта в пятницу в 15:42. Ограничение действовало 15 минут. После возобновления сообщения в пробке со стороны Керчи находилось 415 авто.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:43Крымская "оборонка" и дата визита Трампа в Китай – главное за день
22:27На Украине группа мужчин отбила у военкомов мобилизованного
22:05Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру пятницы
21:57В Ялте поселился пальмовый вор
21:39В Крыму построили новые корпуса в двух детских лагерях
21:12РИА Новости Крым появились в MAX
21:06Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"
20:43В США посоветовали Киеву на время смириться с потерей территорий
20:20Снова тепло и ни облачка: погода в Крыму на выходных
20:02Ливневки не справились: последствия шторма в Севастополе
19:47Беспилотник ВСУ сбили над Черным морем
19:20В Крыму после шторма без света остаются 900 абонентов
19:10Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор – главное
19:00Камчатку снова трясет: у берегов полуострова произошло три землетрясения
18:50В Крыму летом отдохнули дети из 89 стран мира
18:36ВТБ привлек 84,7 млрд руб. в ходе крупнейшего с 2023 года российского SPO
18:30Россия за полтора года нарастила выпуск вооружений в 30 раз
18:21Работа для студентов и ипотека: какие инициативы Крыма поддержали в РФ
17:57Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке
17:47В Севастополе увеличили объем выплат пострадавшим от атак ВСУ
Лента новостейМолния