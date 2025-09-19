Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250919/krymskiy-most-seychas-obstanovka-posle-vosstanovleniya-dvizheniya-1149566930.html
Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения
Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения
У Крымского моста после приостановки движения скопился двухчасовой затор со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T16:11
2025-09-19T16:12
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости
новости крыма
керчь
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688160_0:234:2809:1814_1920x0_80_0_0_b1c3e0689c97cd24f0af21deeb1a4d3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения скопился двухчасовой затор со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост закрывали для движения транспорта в пятницу в 15:42. Ограничение действовало 15 минут.При этом на въезде в Крым проезд свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688160_39:0:2768:2047_1920x0_80_0_0_e3c558edd2b94a62068a9416a559121c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения

Крымский мост сейчас – ситуация с пробками после приостановки движения

16:11 19.09.2025 (обновлено: 16:12 19.09.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения скопился двухчасовой затор со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Крымский мост закрывали для движения транспорта в пятницу в 15:42. Ограничение действовало 15 минут.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 415 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
При этом на въезде в Крым проезд свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаНовостиНовости КрымаКерчьТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Рейд в Севастополе открыли
17:03Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма
16:49В Севастополе остановили морской транспорт
16:38Сколько "заработал" и "потратил" Севастополь за полгода
16:27Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 40 регионов
16:11Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения
15:57Крымский мост открыт
15:56Деньги в подушку: мошенники в Крыму изобрели новую схему обмана
15:43Крымский мост закрыт
15:39ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
15:25В Крыму подвели итоги летней оздоровительной кампании
15:10Ремонт стадиона в Керчи – как идет работа
14:50Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату
14:23Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе
13:45Послы трех государств Африки посетили Крым
13:21Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
13:05Огромные потери ВСУ: больше 10 тысяч военных за неделю
12:28Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине
12:22Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку
12:12Армия России освободила Муравку в ДНР
Лента новостейМолния