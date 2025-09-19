https://crimea.ria.ru/20250919/krymskiy-most-seychas-obstanovka-posle-vosstanovleniya-dvizheniya-1149566930.html

Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения

Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения - РИА Новости Крым, 19.09.2025

Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения

19.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста после приостановки движения скопился двухчасовой затор со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост закрывали для движения транспорта в пятницу в 15:42. Ограничение действовало 15 минут.При этом на въезде в Крым проезд свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

