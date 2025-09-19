Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250919/krymskiy-most-otkryt-1149315153.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Крымский мост открыт
По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T15:57
2025-09-19T15:57
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
срочные новости крыма
краснодарский край
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров c материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
крымский мост
краснодарский край
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, краснодарский край, тамань
Крымский мост открыт

Крымский мост открыли для проезда транспорта

15:57 19.09.2025
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров c материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работы
Турпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСрочные новости КрымаКраснодарский крайТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Рейд в Севастополе открыли
17:03Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма
16:49В Севастополе остановили морской транспорт
16:38Сколько "заработал" и "потратил" Севастополь за полгода
16:27Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 40 регионов
16:11Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения
15:57Крымский мост открыт
15:56Деньги в подушку: мошенники в Крыму изобрели новую схему обмана
15:43Крымский мост закрыт
15:39ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
15:25В Крыму подвели итоги летней оздоровительной кампании
15:10Ремонт стадиона в Керчи – как идет работа
14:50Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату
14:23Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе
13:45Послы трех государств Африки посетили Крым
13:21Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
13:05Огромные потери ВСУ: больше 10 тысяч военных за неделю
12:28Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине
12:22Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку
12:12Армия России освободила Муравку в ДНР
Лента новостейМолния