Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250919/krymskiy-most-zakryt-1149314809.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T15:43
2025-09-19T15:43
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
крым
срочные новости крыма
новости крыма
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_76e3cbb4380b6b2f0528a59ae0169ccc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновУчасток сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – ХуснуллинКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
крымский мост
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_5843e0e3c53c602bb5624c689f33c8f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, крым, срочные новости крыма, новости крыма, атаки всу на крым
Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для движения

15:43 19.09.2025
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыли для движения транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
Участок сухопутного коридора в Крым отремонтировали до срока – Хуснуллин
Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связь
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымСрочные новости КрымаНовости КрымаАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Рейд в Севастополе открыли
17:03Какие нарушения выявляют в детских поликлиниках Крыма
16:49В Севастополе остановили морской транспорт
16:38Сколько "заработал" и "потратил" Севастополь за полгода
16:27Журналисты РИА Новости Крым провели мастер-класс для СМИ из 40 регионов
16:11Крымский мост сейчас: обстановка после восстановления движения
15:57Крымский мост открыт
15:56Деньги в подушку: мошенники в Крыму изобрели новую схему обмана
15:43Крымский мост закрыт
15:39ЕС введет полный запрет на сделки с "Роснефтью" и "Газпромнефтью"
15:25В Крыму подвели итоги летней оздоровительной кампании
15:10Ремонт стадиона в Керчи – как идет работа
14:50Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату
14:23Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе
13:45Послы трех государств Африки посетили Крым
13:21Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
13:05Огромные потери ВСУ: больше 10 тысяч военных за неделю
12:28Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине
12:22Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку
12:12Армия России освободила Муравку в ДНР
Лента новостейМолния