Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250919/krymskiy-most--ochered-vyrosla-v-chetyre-raza-1149549939.html
Крымский мост – очередь выросла в четыре раза
Крымский мост – очередь выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Крымский мост – очередь выросла в четыре раза
Очередь на Крымском мосту увеличилась более, чем в четыре раза за два часа и достигла 460 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T09:16
2025-09-19T09:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
крым
керчь
тамань
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553869_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_00034860732380dce8401238c45651a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту увеличилась более, чем в четыре раза за два часа и достигла 460 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее на подъездах к транспортному переходу со стороны Крыма стояли 100 машин.Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостТрассу "Новороссия" отремонтируют и расширят до четырех полосВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского моста
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553869_159:0:1122:722_1920x0_80_0_0_189ec69a4979d830e13ac76260301b04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, крым, керчь, тамань, транспорт, логистика
Крымский мост – очередь выросла в четыре раза

Очередь на Крымском мосту увеличилась в четыре раза за два часа

09:16 19.09.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту увеличилась более, чем в четыре раза за два часа и достигла 460 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Двумя часами ранее на подъездах к транспортному переходу со стороны Крыма стояли 100 машин.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 460 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении по состоянию на 9 часов утра.
Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
Трассу "Новороссия" отремонтируют и расширят до четырех полос
Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского моста
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКрымКерчьТаманьТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45Берег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштаб
09:40В Феодосии будут стрелять
09:16Крымский мост – очередь выросла в четыре раза
09:02Крушение танкеров "Волгонефть" – сколько мазута собрали в Крыму
08:42В России разработан быстрый тест для диагностики сальмонеллеза
08:11Объем контрактов крымских предприятий ВПК превысил 176 млрд - Аксенов
07:51Шторм в Крыму побил рекорды – что случилось за ночь и чего ждать днем
07:16Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
07:10Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Крымом
06:39Керчь частично останется без воды из-за ремонтных работ
06:09Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
00:01Сильный ветер сменит ливни: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 19 сентября
23:49Путин освободил Козака от должности
23:13Крымский мост: ситуация к вечеру четверга
23:08Россия оспорила причастность к крушению MH17 над Донбассом
22:45Новое штормовое в Крыму – ветер усилится до 40 метров в секунду
22:43Рекордный шторм в Крыму и заявление Путина об СВО: главное за день
22:37Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы
22:20Сильное землетрясение произошло на Камчатке – объявлена угроза цунами
Лента новостейМолния