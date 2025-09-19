Крымский мост – очередь выросла в четыре раза

https://crimea.ria.ru/20250919/krymskiy-most--ochered-vyrosla-v-chetyre-raza-1149549939.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту увеличилась более, чем в четыре раза за два часа и достигла 460 автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Двумя часами ранее на подъездах к транспортному переходу со стороны Крыма стояли 100 машин.Со стороны Тамани очереди на проезд по мосту нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостТрассу "Новороссия" отремонтируют и расширят до четырех полосВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского моста
