https://crimea.ria.ru/20250919/krymskiy-most-seychas-situatsiya-na-utro-pyatnitsy-1149548896.html
Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
В пробке у Крымского моста утром в пятницу находится 100 машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T07:16
2025-09-19T07:16
2025-09-19T08:58
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
керчь
тамань
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688431_0:212:2885:1835_1920x0_80_0_0_a31926641d8c0e2adee89b46d51f8091.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сент - РИА Новости Крым. В пробке у Крымского моста утром в пятницу находится 100 машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250919/silnyy-veter-smenit-livni-pogoda-v-krymu-na-pyatnitsu-1149535650.html
крымский мост
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688431_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_63ffd0e865c18f510cb64a14bce3cdf0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, керчь, тамань, крым
Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
На Крымском мосту появилась очередь
07:16 19.09.2025 (обновлено: 08:58 19.09.2025)