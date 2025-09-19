Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы
2025-09-19T07:16
2025-09-19T08:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сент - РИА Новости Крым. В пробке у Крымского моста утром в пятницу находится 100 машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: ситуация на утро пятницы

На Крымском мосту появилась очередь

07:16 19.09.2025 (обновлено: 08:58 19.09.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сент - РИА Новости Крым. В пробке у Крымского моста утром в пятницу находится 100 машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 100 транспортных средств", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
