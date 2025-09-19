https://crimea.ria.ru/20250919/bpla-v-polshe-i-prestupleniya-vsu-zakharova-obvinila-zapad-v-litsemerii-1149553724.html

БПЛА в Польше и преступления ВСУ: Захарова обвинила Запад в лицемерии

2025-09-19T11:19

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

коллективный запад

политика

новости

польша

всу (вооруженные силы украины)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137121120_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_72277ac5bedbc2d2dca9b6c08f8caa75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Европейские страны бездоказательно обвиняют Россию в нарушении воздушного пространства Польши, чтобы в очередной раз ее демонизировать, при этом игнорируют реальные преступления ВСУ в отношении мирных граждан РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она подчеркнула, что расследование не проведено, напомнила, что власти Польши отказались от предложенных Минобороны России консультаций, при этом "коллективный Запад" традиционно назначил виновной Россию."Между тем участникам "дроновой коалиции" по обеспечению Украины БПЛА следовало бы взглянуть в лицо действительно непреложным фактам ежедневных преступлений ВСУ, осознанно наносящих удары дронами по гражданским объектам и мирному населению российских регионов. Морализаторство и демарши со стороны государств "коалиции" по поводу якобы нарушения Россией международного права на этом фоне откровенно лицемерны и неуместны", - заявила представитель МИД.По ее данным, только за лето и в начале сентября от беспилотных ударов ВСУ по территории России погибли 16 и ранены 116 человек. Удары осознано наносятся по жилым домам, медицинским и социальным учреждениям, школам и магазинам. Только в Херсонской области под удары БПЛА попали и были разбиты 27 из 55 машин скорой помощи.В ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные применили вооружение против объектов.В Минобороны РФ, комментируя заявление польской стороны, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.Polsat News позже писала, что обломки одного их сбитых дронов упали на жилой дом в городе Вырыки. После этого президент Польши Кароль Навроцкий потребовал объяснений от правительства. Позже министр-координатор спецслужб страны Томаш Семоняк в эфире телеканала TVN заявил, что в один из жилых домов попала ракета, выпущенная с истребителя F-16, а не беспилотник.15 сентября Дональд Туск на платформе Х вновь снова заявил о беспилотнике, который якобы обезвредили над правительственными зданиями в Варшаве.По мнению депутата Госдумы РФ от Крыма, генерал-майора запаса Леонида Ивлева, появление беспилотников в небе над Польшей является спланированной провокацией против России. Однако главное в другом: Россия вне всяких сомнений не имеет к этим инцидентам никакого отношения, уверен экспертСамые итересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр милитаризации: зачем Западу нужны провокации с беспилотникамиГотовы рискнуть: что значат инциденты с дронами над странами ЕвропыВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек

польша

2025

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, коллективный запад, политика, новости, польша, всу (вооруженные силы украины)