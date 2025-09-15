Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили беспилотник
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В столице Польши Варшаве обезвредили беспилотник над правительственными зданиями, заявил премьер Дональд Туск на платформе Х.
"Только что Служба государственной охраны обезвредила дрон, летавший над правительственными зданиями улиц Парковой и Бельведерской. Задержаны двое граждан Белоруссии. Инцидент расследует полиция", – цитирует Туска РИА Новости.
В ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные применили вооружение против объектов.
Также в министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов. По информации военных, из-за реальной угрозы в воздух поднимали самолеты, а на земле подготовили системы ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, закрывали на время проведения операции.
В Минобороны РФ, комментируя инцидент, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.
