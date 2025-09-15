Рейтинг@Mail.ru
Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили беспилотник - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250915/nad-pravitelstvennymi-zdaniyami-v-varshave-obezvredili-bespilotnik-1149472888.html
Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили беспилотник
Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили беспилотник - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили беспилотник
В столице Польши Варшаве обезвредили беспилотник над правительственными зданиями, заявил премьер Дональд Туск на платформе Х. РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T22:21
2025-09-15T22:21
польша
новости
дональд туск
варшава
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111231/84/1112318483_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_d2c38cbc4fff32f45ac5d0acd254ecd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В столице Польши Варшаве обезвредили беспилотник над правительственными зданиями, заявил премьер Дональд Туск на платформе Х.В ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные применили вооружение против объектов.Также в министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов. По информации военных, из-за реальной угрозы в воздух поднимали самолеты, а на земле подготовили системы ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, закрывали на время проведения операции.В Минобороны РФ, комментируя инцидент, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что показал налет дронов на Польшу – мнениеКиев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракетРоссия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией
https://crimea.ria.ru/20250915/gotovy-risknut-chto-znachit-intsident-s-dronami-v-nebe-nad-stranami-evropy-1149457517.html
польша
варшава
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111231/84/1112318483_156:0:640:363_1920x0_80_0_0_a5ea12d0a6fb17af082221b248efb727.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
польша, новости, дональд туск, варшава, беспилотник (бпла, дрон)
Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили беспилотник

Дрон обезвредили в Варшаве над правительственными зданиями – задержаны граждане Белоруссии

22:21 15.09.2025
 
© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву. Архивное фото
Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. В столице Польши Варшаве обезвредили беспилотник над правительственными зданиями, заявил премьер Дональд Туск на платформе Х.

"Только что Служба государственной охраны обезвредила дрон, летавший над правительственными зданиями улиц Парковой и Бельведерской. Задержаны двое граждан Белоруссии. Инцидент расследует полиция", – цитирует Туска РИА Новости.

В ночь на среду, 10 сентября, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о беспрецедентных нарушениях воздушного пространства страны беспилотниками и созвал экстренное совещание министров. Он рассказал, что военные применили вооружение против объектов.
Также в министерстве национальной обороны Польши сообщили о проведении операции по нейтрализации дронов. По информации военных, из-за реальной угрозы в воздух поднимали самолеты, а на земле подготовили системы ПВО. Воздушное пространство над частью Польши, в том числе над Варшавой, закрывали на время проведения операции.
В Минобороны РФ, комментируя инцидент, отметили, что объекты для поражения на территории Польши в ходе массированного удара российских войск по предприятиям украинского ВПК не планировались. При этом в военном ведомстве России подчеркнули, что максимальная дальность полета БПЛА, применяемых для ударов, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что показал налет дронов на Польшу – мнение
Киев и Варшава обсудили производство дальнобойных баллистических ракет
Россия призывает Польшу пересмотреть решение о границе с Белоруссией
НАТО - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
16:16Радио "Спутник в Крыму"
Готовы рискнуть: что значит инцидент с дронами в небе над странами Европы
 
ПольшаНовостиДональд ТускВаршаваБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Противочумная станция в Симферополе и закладка буксира в Керчи – главное
22:21Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили беспилотник
22:08Крымский мост: оперативная обстановка в понедельник вечером
21:52Крым запустил тектонический сдвиг: процессы в мире стали непредсказуемыми
21:3125 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять дней
21:14Отечественная война 1812 года: мощь стрелкового оружия
20:56На участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузов
20:41Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения
20:23В Ялте пройдут антитеррористические учения
20:11В Севастополе 60 тысяч семей с детьми получили по 5 тысяч рублей
19:51Крупный лесной пожар под Феодосией потушили
19:28Зачем в Крыму сменили гимн
19:10ВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человек
18:52На газопроводе в Коктебеле произошла авария
18:48Крымские корабелы строят в Керчи буксир ледового класса Arc6 – видео
18:35Меры по снижению инфляции в России дают результат – Путин
18:10Для воинов СВО предадут 97 земельных участков в Севастополе
17:52На Землю надвигается новый геомагнитный удар
17:26Буксир ледового класса заложили на судостроительном заводе в Керчи
17:16Запрет на песни иноагентов: в Крыму объяснили важность инициативы
Лента новостейМолния