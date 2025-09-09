Рейтинг@Mail.ru
ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250909/vsu-byut-po-mirnomu-prigranichyu-rossii--raneny-i-ubity-bolee-100-chelovek-1149306786.html
ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек
ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек - РИА Новости Крым, 09.09.2025
ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек
88 мирных жителей получили ранения и десять погибли в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России за неделю. Об... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T08:33
2025-09-09T09:58
министерство иностранных дел рф (мид рф)
родион мирошник
атаки всу
обстрелы всу
новости
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
белгородская область
госавтоинспекция херсонской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612200_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c4b9748431bac92399e47b2aa64a9cfa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. 88 мирных жителей получили ранения и десять погибли в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России за неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его данным, подавляющее большинство мирных жителей, пострадавших от действий ВСУ за минувшую неделю, стали жертвами атак украинских дронов. Целями для ударных БПЛА становились места массового скопления гражданского населения. При этом отмечен значительный рост числа артобстрелов Херсонской области."Из сотен атак ВСУ по гражданским объектам мы выделили следующие: шесть человек, в том числе девочка-подросток, ранены в результате ударов БПЛА ВФУ по парку "Гулливер", школе, спальному району в Донецке. Пять мирных жителей пострадали в поселке Борисовка Белгородской области от ударов FPV-дронов. Пожилые супруги погибли в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю в Херсонской области", – перечислил посол.Кроме того, четыре мирных жителя ранены при артобстреле частного сектора в Новой Таволжанке Белгородской области, 13-летний ребенок и две женщины пострадали в результате детонации взрывного устройства в Алешках, три сотрудницы социального предприятия получили ранения при беспилотной атаке на поселок Пролетарский Белгородской области. В селе Бровничи беспилотник атаковал сельскохозяйственную технику во время работы в поле, ранен водитель.За десять лет с 2014 по 2024 года украинские боевики убили почти 9,5 тысяч мирных жителей Донбасса, в том числе сотни детей. Такую статистику приводила ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов УкраиныФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителейРоссия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин
белгородская область
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612200_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1fc2260ec3b3fb0c2e887074235dd080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), родион мирошник, атаки всу, обстрелы всу, новости, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области, белгородская область, госавтоинспекция херсонской области, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, происшествия, новости
ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек

88 мирных жителей ранены и десять погибли от ударов ВСУ по приграничью России за неделю

08:33 09.09.2025 (обновлено: 09:58 09.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки Херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки Херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. 88 мирных жителей получили ранения и десять погибли в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России за неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За первую неделю сентября от обстрелов украинских нацистов пострадали 98 мирных жителей: ранены 88 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, погибли десять человек. Всего по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3 446 боеприпасов", – проинформировал он.
По его данным, подавляющее большинство мирных жителей, пострадавших от действий ВСУ за минувшую неделю, стали жертвами атак украинских дронов. Целями для ударных БПЛА становились места массового скопления гражданского населения. При этом отмечен значительный рост числа артобстрелов Херсонской области.
"Из сотен атак ВСУ по гражданским объектам мы выделили следующие: шесть человек, в том числе девочка-подросток, ранены в результате ударов БПЛА ВФУ по парку "Гулливер", школе, спальному району в Донецке. Пять мирных жителей пострадали в поселке Борисовка Белгородской области от ударов FPV-дронов. Пожилые супруги погибли в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю в Херсонской области", – перечислил посол.
Кроме того, четыре мирных жителя ранены при артобстреле частного сектора в Новой Таволжанке Белгородской области, 13-летний ребенок и две женщины пострадали в результате детонации взрывного устройства в Алешках, три сотрудницы социального предприятия получили ранения при беспилотной атаке на поселок Пролетарский Белгородской области. В селе Бровничи беспилотник атаковал сельскохозяйственную технику во время работы в поле, ранен водитель.
"Два водителя рейсовых автобусов маршрута №2 ранены в результате ударов дронов по Горловке, 15-летняя девочка пострадала от ударов БПЛА по городу Васильевка в Запорожской области. Два человека получили ранения в результате удара по рейсовому автобусу в Брянской области", – добавил Мирошник.
За десять лет с 2014 по 2024 года украинские боевики убили почти 9,5 тысяч мирных жителей Донбасса, в том числе сотни детей. Такую статистику приводила ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов Украины
ФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителей
Россия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Родион МирошникАтаки ВСУОбстрелы ВСУНовостиНовости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьГосавтоинспекция Херсонской областиДонецкая Народная Республика (ДНР)Ситуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Смертельный прыжок со скалы – в Алупке утонул турист
10:07ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек
09:56В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги
09:50Крымский мост открыт
09:39В Севастополе отбой воздушной тревоги
09:32Уснул за рулем: на Кубани в лобовом ДТП с КамАЗом погибли два человека
09:23В Крыму оформить землю в СНТ по упрощенной схеме можно до 2027 года
09:13Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД
09:04Крымский мост закрыт
09:00Воздушную тревогу объявили в Севастополе
08:55В Севастополе снова закрыли рейд
08:33ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек
08:11Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника
07:59Крымская война стала прототипом спецоперации для России и мира – мнение
07:35Ночь простоя: в Севастополе открыли рейд
07:19Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения
07:14Воздушная тревога и атака ВСУ на Крым – сбито 17 беспилотников
07:01Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути
06:37Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика
05:55Мужчина погиб при атаке беспилотников на Сочи
Лента новостейМолния