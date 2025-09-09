https://crimea.ria.ru/20250909/vsu-byut-po-mirnomu-prigranichyu-rossii--raneny-i-ubity-bolee-100-chelovek-1149306786.html

ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612200_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c4b9748431bac92399e47b2aa64a9cfa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. 88 мирных жителей получили ранения и десять погибли в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России за неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его данным, подавляющее большинство мирных жителей, пострадавших от действий ВСУ за минувшую неделю, стали жертвами атак украинских дронов. Целями для ударных БПЛА становились места массового скопления гражданского населения. При этом отмечен значительный рост числа артобстрелов Херсонской области."Из сотен атак ВСУ по гражданским объектам мы выделили следующие: шесть человек, в том числе девочка-подросток, ранены в результате ударов БПЛА ВФУ по парку "Гулливер", школе, спальному району в Донецке. Пять мирных жителей пострадали в поселке Борисовка Белгородской области от ударов FPV-дронов. Пожилые супруги погибли в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю в Херсонской области", – перечислил посол.Кроме того, четыре мирных жителя ранены при артобстреле частного сектора в Новой Таволжанке Белгородской области, 13-летний ребенок и две женщины пострадали в результате детонации взрывного устройства в Алешках, три сотрудницы социального предприятия получили ранения при беспилотной атаке на поселок Пролетарский Белгородской области. В селе Бровничи беспилотник атаковал сельскохозяйственную технику во время работы в поле, ранен водитель.За десять лет с 2014 по 2024 года украинские боевики убили почти 9,5 тысяч мирных жителей Донбасса, в том числе сотни детей. Такую статистику приводила ранее омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов УкраиныФСБ каждый день фиксирует преступления ВСУ против мирных жителейРоссия добьется своих целей в борьбе с неонацистами на Украине – Путин

Новости

