Хорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли

Хорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли

2025-09-18T12:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Потенциально опасный астероид длиной почти 300 метров благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и теперь отдаляется от планеты. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Накануне сообщалось, что один из самых крупных астероидов этого года приближается к Земле, он пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли.Астероид обнаружили в марте текущего года и сразу определили на первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства. И лишь за сутки до минимального сближения опасность миновала, причем ученые до последнего момента не могли со стопроцентной гарантией утверждать, что опасность миновала, и сделали это только сейчас."Несмотря на то, что объект удаляется от Земли, его яркость на небе быстро растет. Это связано с тем, что камень пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, то есть двигался от Солнца, и освещался им все это время сзади; теперь же, оказавшись с другой стороны орбиты, он освещается полностью", - добавили в Лаборатории.Наибольшей яркости на небе астероид достигнет 20-21 сентября, в этот период он будет иметь 15-ю звездную величину. Небесное тело можно будет увидеть в телескопы с апертурой порядка 30 сантиметров и выше, сказал он, добавив, что примерно через год астероид вернется к Земле, но будет уже на значительно большем расстоянии.Как сообщалось, 17 августа астероид 2025 PM диаметром 50 метров прошел на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело вошло в число потенциально опасных астероидов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаГде на Марсе можно найти жизнь

космос

Новости

