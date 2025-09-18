Рейтинг@Mail.ru
Хорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250918/khoroshie-novosti-asteroid-dlinoy-v-300-metrov-proletel-mimo-zemli-1149529573.html
Хорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли
Хорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Хорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли
сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T12:26
2025-09-18T12:26
астероид
космос
земля
новости
луна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110686/68/1106866897_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_a62c685c9bc1e1b9524053398ea0e594.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Потенциально опасный астероид длиной почти 300 метров благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и теперь отдаляется от планеты. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Накануне сообщалось, что один из самых крупных астероидов этого года приближается к Земле, он пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли.Астероид обнаружили в марте текущего года и сразу определили на первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства. И лишь за сутки до минимального сближения опасность миновала, причем ученые до последнего момента не могли со стопроцентной гарантией утверждать, что опасность миновала, и сделали это только сейчас."Несмотря на то, что объект удаляется от Земли, его яркость на небе быстро растет. Это связано с тем, что камень пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, то есть двигался от Солнца, и освещался им все это время сзади; теперь же, оказавшись с другой стороны орбиты, он освещается полностью", - добавили в Лаборатории.Наибольшей яркости на небе астероид достигнет 20-21 сентября, в этот период он будет иметь 15-ю звездную величину. Небесное тело можно будет увидеть в телескопы с апертурой порядка 30 сантиметров и выше, сказал он, добавив, что примерно через год астероид вернется к Земле, но будет уже на значительно большем расстоянии.Как сообщалось, 17 августа астероид 2025 PM диаметром 50 метров прошел на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело вошло в число потенциально опасных астероидов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииКрымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью МарсаГде на Марсе можно найти жизнь
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110686/68/1106866897_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_4f5cd2f33a1d5cde29e5ab7b6614bedc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астероид, космос, земля, новости, луна
Хорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли

Опасный астероид длиной 300 метров прошел мимо Земли и Луны на минимальном расстоянии

12:26 18.09.2025
 
© © Fotolia/ AND IncАстероид над Землей
Астероид над Землей
© © Fotolia/ AND Inc
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Потенциально опасный астероид длиной почти 300 метров благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и теперь отдаляется от планеты. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Накануне сообщалось, что один из самых крупных астероидов этого года приближается к Земле, он пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли.
"Астероид 2025 FA22, размером 130 на 290 метров, входящий в список одних из наиболее потенциально опасных тел для планеты, сегодня в 10.41 по московскому времени благополучно прошел мимо Земли и Луны на минимальном расчетном расстоянии и в настоящее время уходит от планеты", - говорится в сообщении.
Астероид обнаружили в марте текущего года и сразу определили на первое место в списке потенциально опасных объектов Европейского космического агентства. И лишь за сутки до минимального сближения опасность миновала, причем ученые до последнего момента не могли со стопроцентной гарантией утверждать, что опасность миновала, и сделали это только сейчас.
"Несмотря на то, что объект удаляется от Земли, его яркость на небе быстро растет. Это связано с тем, что камень пересекал орбиту Земли с внутренней стороны, то есть двигался от Солнца, и освещался им все это время сзади; теперь же, оказавшись с другой стороны орбиты, он освещается полностью", - добавили в Лаборатории.
Наибольшей яркости на небе астероид достигнет 20-21 сентября, в этот период он будет иметь 15-ю звездную величину. Небесное тело можно будет увидеть в телескопы с апертурой порядка 30 сантиметров и выше, сказал он, добавив, что примерно через год астероид вернется к Земле, но будет уже на значительно большем расстоянии.
Как сообщалось, 17 августа астероид 2025 PM диаметром 50 метров прошел на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело вошло в число потенциально опасных астероидов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории
Крымские ученые помогут искать жизнь под поверхностью Марса
Где на Марсе можно найти жизнь
 
АстероидкосмосЗемляНовостиЛуна
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44Писатель и Человек: в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-Ценского
13:37Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
13:31В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики
13:05Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента
12:57В горах Крыма ожидается ураганный ветер
12:46Экс-заместителя военного санатория в Крыму приговорили к году колонии
12:39Очередь на Крымском мосту выросла в два раза
12:36Жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену
12:26Хорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли
12:10Стрельба в одной из школ Ейска - фейк
12:06Александр Гуцан – биография
11:54"Непокоренные" - в Евпатории развернули самое большое в мире Знамя Победы
11:49В Ялте из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу
11:31На должность генпрокурора России Путин предложил Александра Гуцана
11:30Массовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма
11:23Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
11:17Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии
11:11В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России
10:51Аллея к Вечному огню в Симферополе останется красной
10:46Шквалистый ветер обрушится на Крым в ближайшие часы
Лента новостейМолния