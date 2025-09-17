https://crimea.ria.ru/20250917/krupnyy-asteroid-priblizhaetsya-k-zemle--1149505370.html

Крупный астероид приближается к Земле

Крупный астероид приближается к Земле - РИА Новости Крым, 17.09.2025

Крупный астероид приближается к Земле

Один из самых крупных астероидов этого года приближается к Земле, он пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли в предстоящий четверг. Об РИА Новости Крым, 17.09.2025

2025-09-17T13:03

2025-09-17T13:03

2025-09-17T13:03

космос

земля

новости

наука и технологии

астероид

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110686/68/1106866897_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_a62c685c9bc1e1b9524053398ea0e594.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Один из самых крупных астероидов этого года приближается к Земле, он пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли в предстоящий четверг. Об этом со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщает РИА Новости.По оценкам ученых, средний размер тела составляет 166 метров, длина – 290 метров. Масса астероида примерно в 1000 раз превышает массу челябинского метеорита.Как сообщалось, 17 августа астероид 2025 PM диаметром 50 метров прошел на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело вошло в число потенциально опасных астероидов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного телаОт поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, земля, новости, наука и технологии, астероид