Крупный астероид приближается к Земле

Один из самых крупных астероидов этого года приближается к Земле, он пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли в предстоящий четверг. Об РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T13:03
2025-09-17T13:03
2025-09-17T13:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Один из самых крупных астероидов этого года приближается к Земле, он пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли в предстоящий четверг. Об этом со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщает РИА Новости.По оценкам ученых, средний размер тела составляет 166 метров, длина – 290 метров. Масса астероида примерно в 1000 раз превышает массу челябинского метеорита.Как сообщалось, 17 августа астероид 2025 PM диаметром 50 метров прошел на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело вошло в число потенциально опасных астероидов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного телаОт поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
Крупный астероид 18 сентября пройдет на расстоянии почти диаметра лунной орбиты от Земли