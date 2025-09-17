Рейтинг@Mail.ru
Крупный астероид приближается к Земле - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Крупный астероид приближается к Земле
Крупный астероид приближается к Земле - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Крупный астероид приближается к Земле
Один из самых крупных астероидов этого года приближается к Земле, он пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли в предстоящий четверг.
2025-09-17T13:03
2025-09-17T13:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Один из самых крупных астероидов этого года приближается к Земле, он пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли в предстоящий четверг. Об этом со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщает РИА Новости.По оценкам ученых, средний размер тела составляет 166 метров, длина – 290 метров. Масса астероида примерно в 1000 раз превышает массу челябинского метеорита.Как сообщалось, 17 августа астероид 2025 PM диаметром 50 метров прошел на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело вошло в число потенциально опасных астероидов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного телаОт поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
Крупный астероид приближается к Земле

Крупный астероид 18 сентября пройдет на расстоянии почти диаметра лунной орбиты от Земли

13:03 17.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Один из самых крупных астероидов этого года приближается к Земле, он пройдет на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли в предстоящий четверг. Об этом со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщает РИА Новости.

"Один из самых крупных астероидов года, 2025 FA22, пройдет завтра, 18 сентября, на расстоянии чуть больше диаметра лунной орбиты от Земли, сблизившись с планетой на минимальное расстояние около 10 утра по московскому времени", – говорится в сообщении.

По оценкам ученых, средний размер тела составляет 166 метров, длина – 290 метров. Масса астероида примерно в 1000 раз превышает массу челябинского метеорита.
Как сообщалось, 17 августа астероид 2025 PM диаметром 50 метров прошел на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело вошло в число потенциально опасных астероидов.
