От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян

19.08.2025

россия

новости

вспышки на солнце

солнце

земля

здоровье

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В течение суток, по данным ученых, ожидаются возмущения и бури, связанные с ростом скорости солнечного ветра. Возможен дальнейший рост вспышечной активности без рисков для Земли.Магнитная буря обрушилась на Землю утром во вторник, она повторится 20 августа, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. В соответствии с долгосрочным прогнозом, до конца августа магнитных штормов не ожидается, но слабые магнитосферные возбуждения возможны 21, 28, 29 и 30 числа.

россия

2025

Новости

россия, новости, вспышки на солнце, солнце, земля, здоровье