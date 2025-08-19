https://crimea.ria.ru/20250819/ot-poverkhnosti-solntsa-otorvalsya-protuberanets--chto-zhdet-zemlyan-1148830374.html
От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян - РИА Новости Крым, 19.08.2025
От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
Протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T10:00
2025-08-19T10:00
2025-08-19T10:00
россия
новости
вспышки на солнце
солнце
земля
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b96e226f0640981551db1d021084fd9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В течение суток, по данным ученых, ожидаются возмущения и бури, связанные с ростом скорости солнечного ветра. Возможен дальнейший рост вспышечной активности без рисков для Земли.Магнитная буря обрушилась на Землю утром во вторник, она повторится 20 августа, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. В соответствии с долгосрочным прогнозом, до конца августа магнитных штормов не ожидается, но слабые магнитосферные возбуждения возможны 21, 28, 29 и 30 числа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врачаАстероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_e43dbe2c27a0516bdbaf3eb2ac9f741d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, вспышки на солнце, солнце, земля, здоровье
От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
Ученые ожидают роста вспышек на Солнце из-за отделения протуберанца от его поверхности