Рейтинг@Mail.ru
От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250819/ot-poverkhnosti-solntsa-otorvalsya-protuberanets--chto-zhdet-zemlyan-1148830374.html
От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян - РИА Новости Крым, 19.08.2025
От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
Протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T10:00
2025-08-19T10:00
россия
новости
вспышки на солнце
солнце
земля
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b96e226f0640981551db1d021084fd9a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.В течение суток, по данным ученых, ожидаются возмущения и бури, связанные с ростом скорости солнечного ветра. Возможен дальнейший рост вспышечной активности без рисков для Земли.Магнитная буря обрушилась на Землю утром во вторник, она повторится 20 августа, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. В соответствии с долгосрочным прогнозом, до конца августа магнитных штормов не ожидается, но слабые магнитосферные возбуждения возможны 21, 28, 29 и 30 числа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врачаАстероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148039670_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_e43dbe2c27a0516bdbaf3eb2ac9f741d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, вспышки на солнце, солнце, земля, здоровье
От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян

Ученые ожидают роста вспышек на Солнце из-за отделения протуберанца от его поверхности

10:00 19.08.2025
 
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Вспышка на Солнце
Вспышка на Солнце
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Вспышечная активность – низкая c признаками роста. Произошел отрыв протуберанца на безопасном расстоянии от Земли – всплеск излучения сегодня утром", – сказано в Telegram-канале Лаборатории.
В течение суток, по данным ученых, ожидаются возмущения и бури, связанные с ростом скорости солнечного ветра. Возможен дальнейший рост вспышечной активности без рисков для Земли.
Магнитная буря обрушилась на Землю утром во вторник, она повторится 20 августа, сообщали ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН. В соответствии с долгосрочным прогнозом, до конца августа магнитных штормов не ожидается, но слабые магнитосферные возбуждения возможны 21, 28, 29 и 30 числа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю
Как пережить магнитную бурю: советы врача
Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела
 
РоссияНовостиВспышки на СолнцеСолнцеЗемляЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина
11:19На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
11:07"Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского
10:48В детских садах будут проводить "Разговоры о важном"
10:00От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
09:48"Времена поменялись": в Совфеде оценили итоги встречи в Белом доме
09:38Крымский мост сейчас: обстановка со стороны Керчи усложняется
09:29Краснокнижные деревья на миллион рублей вырублены в заказнике "Ласпи"
09:19Яблочный Спас – приметы и традиции
09:14Крым исторически был частью Советского Союза - американские СМИ
08:59В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движения
08:41Заявления Зеленского после встречи с Трампом - главное
08:31Осквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести дело
08:18В крымских пещерах можно вести подготовку космонавтов
08:02Православные христиане отмечают Преображение Господне – Яблочный Спас
07:43Магнитные бури обрушились на Землю – сколько продлится шторм
07:26Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма
07:14Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом
06:48Трамп переговорил с Путиным
06:16Крымский мост: обстановка с очередями на утро вторника
Лента новостейМолния