Магнитные бури обрушились на Землю – сколько продлится шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Магнитная буря обрушилась на Землю утром во вторник и повторится 20 августа. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Следующее геомагнитное возмущение уровня G1 прогнозируется на среду – буря обрушится на нашу планету в 18 часов и будет продолжаться до девяти часов вечера. Ее отголоски еще будут ощущаться до 3 часов ночи.В соответствии с долгосрочным прогнозом до конца августа, далее магнитных штормов не ожидается, но слабые магнитосферные возбуждения возможны 21, 28, 29 и 30 числа.В июле ученые фиксировали повышение активности Солнца в три раза, сообщалось ранее. В целом в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врачаУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека

