Магнитные бури обрушились на Землю – сколько продлится шторм
Магнитные бури продолжат бушевать над Землей в течение двух дней – ученые
07:43 19.08.2025 (обновлено: 08:32 19.08.2025)
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Магнитная буря обрушилась на Землю утром во вторник и повторится 20 августа. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
По данным ученых, первый космический удар уровня G1 зафиксирован в 6 часов утра по московскому времени. Эта магнитная буря продолжится до полудня вторника, далее мощность космического возмущения снизится, но магнитосфера все еще будет оставаться неспокойной до 15 часов.
Следующее геомагнитное возмущение уровня G1 прогнозируется на среду – буря обрушится на нашу планету в 18 часов и будет продолжаться до девяти часов вечера. Ее отголоски еще будут ощущаться до 3 часов ночи.
В соответствии с долгосрочным прогнозом до конца августа, далее магнитных штормов не ожидается, но слабые магнитосферные возбуждения возможны 21, 28, 29 и 30 числа.
В июле ученые фиксировали повышение активности Солнца в три раза, сообщалось ранее. В целом в 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: