Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела

17.08.2025

2025-08-17

2025-08-17T16:07

2025-08-17T15:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Стал известен размер астероида 2025 РМ, пролетающего мимо Земли, – его диаметр составил 53 метра, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Ранее астрономы сообщали, что астероид диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей сегодня, 17 августа. Небесное тело 2025 PM входит в число потенциально опасных, так как проходит от планеты на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты.Эксперты отметили, что параметры орбиты остались прежними: небесное тело разминулось с Землей, пройдя на расстоянии около 1 миллиона километров.По словам ученых, следующее крупное сближение Земли с астероидом произойдет во второй половине сентября. Тогда мимо нашей планеты пройдет космический камень диаметром 200 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории На Солнце начала расти крупная корональная дыраСША хотят построить ядерный реактор на Луне

