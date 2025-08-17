Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела
Астероид на пути к Земле увеличился в размерах и пролетел мимо планеты
Астероид над Землей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Стал известен размер астероида 2025 РМ, пролетающего мимо Земли, – его диаметр составил 53 метра, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Ранее астрономы сообщали, что астероид диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей сегодня, 17 августа. Небесное тело 2025 PM входит в число потенциально опасных, так как проходит от планеты на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты.
"Астероид 2025 PM, как и следовало ожидать, проходит мимо Земли. За последние два дня был уточнен и слегка увеличен его размер – до 53 метров", – сказано в публикации.
Астероид 2025 PM проходит мимо Земли
Астероид 2025 PM проходит мимо Земли
Эксперты отметили, что параметры орбиты остались прежними: небесное тело разминулось с Землей, пройдя на расстоянии около 1 миллиона километров.
По словам ученых, следующее крупное сближение Земли с астероидом произойдет во второй половине сентября. Тогда мимо нашей планеты пройдет космический камень диаметром 200 метров.
