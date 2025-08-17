Рейтинг@Mail.ru
Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250817/asteroid-na-puti-k-zemle-uvelichilsya-chto-izvestno-o-puti-nebesnogo-tela-1148787876.html
Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела
Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела
Стал известен размер астероида 2025 РМ, пролетающего мимо Земли, – его диаметр составил 53 метра, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T16:07
2025-08-17T15:41
новости
астрономия
космос
земля
институт солнечно-земной физики
институт космических исследований
астероид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110565/44/1105654490_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_6b124462258efcdde3d4cb4eccbbd857.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Стал известен размер астероида 2025 РМ, пролетающего мимо Земли, – его диаметр составил 53 метра, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Ранее астрономы сообщали, что астероид диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей сегодня, 17 августа. Небесное тело 2025 PM входит в число потенциально опасных, так как проходит от планеты на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты.Эксперты отметили, что параметры орбиты остались прежними: небесное тело разминулось с Землей, пройдя на расстоянии около 1 миллиона километров.По словам ученых, следующее крупное сближение Земли с астероидом произойдет во второй половине сентября. Тогда мимо нашей планеты пройдет космический камень диаметром 200 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории На Солнце начала расти крупная корональная дыраСША хотят построить ядерный реактор на Луне
https://crimea.ria.ru/20241011/krymskie-uchenye-nauchilis-zaranee-videt-vzryvy-na-solntse-1141018753.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110565/44/1105654490_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_195b00c1c04f147a8d983c46d4d07d81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, астрономия, космос, земля, институт солнечно-земной физики, институт космических исследований, астероид
Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела

Астероид на пути к Земле увеличился в размерах и пролетел мимо планеты

16:07 17.08.2025
 
© © Fotolia/ sdecoretАстероид над Землей
Астероид над Землей
© © Fotolia/ sdecoret
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Стал известен размер астероида 2025 РМ, пролетающего мимо Земли, – его диаметр составил 53 метра, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
Ранее астрономы сообщали, что астероид диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей сегодня, 17 августа. Небесное тело 2025 PM входит в число потенциально опасных, так как проходит от планеты на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты.

"Астероид 2025 PM, как и следовало ожидать, проходит мимо Земли. За последние два дня был уточнен и слегка увеличен его размер – до 53 метров", – сказано в публикации.

© Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФАстероид 2025 PM проходит мимо Земли
Астероид 2025 PM проходит мимо Земли
© Лаборатория Солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Астероид 2025 PM проходит мимо Земли
Эксперты отметили, что параметры орбиты остались прежними: небесное тело разминулось с Землей, пройдя на расстоянии около 1 миллиона километров.
По словам ученых, следующее крупное сближение Земли с астероидом произойдет во второй половине сентября. Тогда мимо нашей планеты пройдет космический камень диаметром 200 метров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории
На Солнце начала расти крупная корональная дыра
США хотят построить ядерный реактор на Луне
Вспышки на Солнце
11 октября 2024, 18:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
 
НовостиАстрономиякосмосЗемляИнститут солнечно-земной физикиИнститут космических исследованийАстероид
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52Визит Путина на Аляску и Крым без интернета: топ новостей недели
16:19С Зеленским в США будет обсуждаться вопрос территорий
16:07Астероид на пути к Земле увеличился: что известно о пути небесного тела
15:37Пожар под Симферополем на семи гектарах полностью потушили
15:07ВСУ пытались атаковать Смоленскую АЭС
14:35Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
14:10Крымский мост: в очереди более 1800 машин – сколько ждать проезда
13:37В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами
13:04С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России
12:43Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1400 боевиков Киева
12:09ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним
11:47Огонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара
11:08Задержки на ж/д после ЧП в Воронежской области: что с поездами в Крым
10:42Туристы с Кубани и Ставрополья утонули в Ялте
10:30Крымский мост: в очереди более тысячи автомобилей
10:06Еще один пожар под Симферополем потушили на площади 200 гектаров
09:43Угроза землям лесфонда: под Симферополем тушат пожар на семи гектарах
09:16У берегов Японии и Индонезии произошли мощные землетрясения
08:57Из-за атак ВСУ в Белгороде закрыли торговые центры, рынки и парки
08:28Крымский мост: очередь выросла в 3,5 раза за час
Лента новостейМолния