https://crimea.ria.ru/20250630/cherez-sosny---k-solntsu-i-zvezdam-80-let-krymskoy-observatorii-1147586271.html

Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории

Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории

Ирина держит на ладони серебряную монету с изображением телескопа. Такая монета будет вручена старейшим ученым. Такой же телескоп изображен в виде граффити на... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T12:47

2025-06-30T12:47

2025-06-30T13:03

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Ирина держит на ладони серебряную монету с изображением телескопа. Такая монета будет вручена старейшим ученым. Такой же телескоп изображен в виде граффити на обыкновенной пятиэтажке в поселке астрономов. Прототип изображения – в нескольких сотнях метров отсюда. Это самый большой телескоп Крымской астрофизической обсерватории, которая отмечает 80 лет со дня своего создания.Перегнать американцевИзображенный телескоп с диаметром зеркала 2.6 метра ввели в строй в 1961 году. Он носит имя академика Шайна - первого директора обсерватории. Но начиналось все гораздо раньше 1961 года.Только закончилась война, а Совет народных комиссаров СССР 30 июня 1945 года издает распоряжение №10010 за подписью Вячеслава Молотова, которое гласит: президиум Академии наук СССР должен построить Крымскую астрофизическую обсерваторию в районе центральной части предгорья Крыма. А уже имеющаяся в Крыму обсерватория в Симеизе, бывший филиал обсерватории в Пулково, должна стать частью новосозданной Крымской обсерватории. Место в горах, вдали от населенных пунктов, было выбрано не случайно — нет пыли, нет засветки от городских вечерних огней, нет неудобств в наблюдениях.Началась стройка. Первые привезенные телескопы были трофейными, немецкими.Был и еще один цейсовский телескоп с диаметром зеркала 1.20 метра. Ему более ста лет. На этом инструменте исследовали энерговыделение планет, смотрели, как тают полярные шапки на Марсе, пытались обнаружить на этой планете жизнь, исследовали вспышечные процессы на звездах. Ранее он стоял в Бабельсбергской обсерватории под Берлином, но после Победы наши войска вывезли его по репарации.Первым директором обсерватории был уже упомянутый академик Григорий Шайн, ему пришлось одновременно восстанавливать разоренную немцами обсерваторию в Симеизе и создавал новую обсерваторию с нуля. Сергей Назаров рассказывает, что самый большой инструмент Крымской обсерватории, который сейчас называется именем академика, был создан в противовес американскому телескопу с диаметром зеркала 2,5 метра.- Решили, что мы будем делать диаметром 2,6. Также решили, что нужно сделать телескоп не только больше, чем у американцев, но и более продвинутой оптической системы. Сейчас свет у этого телескопа с главного зеркала может поступать на разные приемники, к нему могут быть установлены приборы, и телескоп довольно быстро может переключаться между ними в зависимости от того, какая научная задача в настоящий момент наиболее важна. Это очень, очень классное свойство телескопа и одна из причин, по которым этот инструмент до сих пор у нас самый востребованный, - рассказывал Назаров в радиоэфире.Как космос влияет на человека и экономикуАстроном несколькими пунктами описывает главные достижения Крымской обсерватории за 80 лет работы.Такие супервспышки настолько сильно влияют на работу искусственных спутников Земли, на электронные и электрические приборы, что даже могут приостановить развитие цивилизации.- Также проводились и сейчас проводятся большое количество исследований астероидов с целью уточнений их орбит. Кроме того, мы занимаемся еще изучением того, как устроены астероиды - цельные ли это монолитные глыбы или, например, рыхлые груды снега. Это позволяет нам говорить об их устройстве как с точки зрения полезных ископаемых, так и с точки зрения защиты от этих астероидов, если они будут на нас падать.Третья главная цель крымских астрономов - изучение движения искусственных спутников Земли: у всех них есть своя орбита, которую Солнце и Луна сдвигают своими магнитными полями, поэтому ее нужно время от времени менять, сделать так, чтобы спутники не столкнулись друг с другом.Звездный магнетизмСергей Назаров рассказывает о сложной науке астрономии просто и понятно даже тем, кто астрономию в школе не учил, а таких большинство — уже давно этого предмета нет в школьных программах.- Это была моя личная инициатива, потому что в детстве, когда я увлекся астрономией, мне очень сильно не хватало астрономических знаний, Ютьюбов никаких не было, получать информацию можно было только из старых советских книг. Я еще в детстве подумал, что, если я стану ученым, то обязательно буду сам рассказывать про свои исследования, чтобы люди знали о том, чем ученые занимаются, - рассказал Назаров корреспонденту РИА Новости Крым.Теперь Сергей Назаров – популяризатор науки. У него есть курсы астрономии, что называется, для чайников – людей абсолютно разных возрастов и профессий. Причем курсы бесплатные.- Астрономия является центром притяжения самых разных людей. Кто-то приходит за знаниями. А кто-то - прикоснуться к прекрасному, потому что у нас хорошее небо, интересно посмотреть на небо, послушать истории, посмотреть в телескоп, своими глазами все увидеть. Детям обычно интересно все.Назаров уверен, что после периода бума научной фантастики 1960-70х годов астрономия не потеряла своей привлекательности для людей.- В наше время есть огромное количество данных: с космических телескопов, с NASовских всяких крутых инструментов, где красивые цветные картинки, новая информация. Люди все это читают, загораются, приходят к нам.При этом в Крыму, обладающем прекрасной обсерваторией с традициями и научным потенциалом, на астрономов не учат. Таких специалистов выпускают только крупнейшие вузы страны: МГУ, СПБГУ, УРФУ, Екатеринбургский, Казанский университеты. И потом, может быть, эти молодые дипломированные специалисты приедут к нам.Названия лабораторий Крымской астрофизической обсерватории полны романтизма: "Лаборатории двойных звезд", "звездной эволюции", "звездного магнетизма"... Читая эти названия, кажется, что к сугубо точной профессии астронома тяготеют преимущественно лирики.Сергей говорит, что как раз наоборот, астрономы обладают логикой и критическим сознанием. А в существование инопланетян верят обоснованно.А еще у астрономов нет примет, но есть шутка, схожая с приметой: если починить поломанный телескоп или купить какой-то новый инструмент для работы, то есть усовершенствовал оптику и оборудование, это означает, что погода испортится на две недели или больше и наблюдать за небесными телами будет невозможно!На вопрос, сколько длится рабочий день астронома, Наззаров отвечает с улыбкой: 24 часа в сутки.- Потому что ночью, если хорошая погода, ты наблюдаешь, а днем нужно обрабатывать свои наблюдения, писать научные статьи, общаться с коллегами, читать их научные статьи, учить студентов, писать заявки на гранты и так далее. Список длинный.Физика и лирикиОдновременно с башнями под телескопы и лабораториями в горах строили жилье для сотрудников, приехавших в Крым из других обсерваторий. Так рядом с белыми куполами крыш телескопов появился уникальный поселок Научный. Одним из первых его зданий стала нынешняя гостиница. Сначала в ней одновременно было и общежитие для астрономов, и кабинеты для работы, и актовый зал для научных дискуссий… Уже потом построили несколько домов, садик под характерным названием "Солнышко", школу, клуб, магазины, собственную электростанцию…Поселок был закрытым, дома в нем – только малой этажности, чтобы не засвечивать телескопы. В Научном были особые порядки и правила. Например, по утрам никто, даже дети, не шумели на улицах — знали, что мамы и папы, а также их коллеги спят после рабочих наблюдений.Мы с внучкой и дочерью астрономов, местной жительницей Ириной Андреевой сидим на скамейке около памятника астрономам, установленном здесь недавно. Дедушка Ирины Владимир Борисович Никонов участвовал в четырех экспедициях по созданию обсерватории, именно благодаря ему было выбрано это место.- Смотрите, - показывает Ирина черно-белые фотографии: Вот видно, что здесь раньше было большое поле, никаких деревьев. Уже потом стали привозить саженцы из Никитского сада и весь поселок засадили. А вот на этом фото наглядно показано, что некоторые приборы обсерватории были сняты после войны с подводных лодок. Также и подъемные механизмы куполов — они с военных кораблей.Ирина поднимает голову и показывает идущую по дорожке под ручку очень пожилую пару:- Это старейшие сотрудники обсерватории - Роальд Гершберг, ему 92 года, и его супруга. Вот такие люди создавали нашу обсерваторию и наш поселок, они приезжали из разных крупных городов СССР и привозили сюда особый дух и особую культуру.Ирина рассказывает, что с визитами сюда приезжали не только ученые с мировым именем и космонавты на профессиональные научные конференции. Сюда из столиц приглашали известных работников культуры. Так, здесь побывал, например, Вознесенский, Евтушенко, Окуджава. И не просто пожили, погуляли, подышали горным чистейшим воздухом, а давали творческие вечера. То есть тут наяву воплощался синтез физики и лирики: днем в актовом зале шла защита научных диссертаций, а вечером могли играть джаз или петь барды.- Автобус отсюда вниз, в цивилизацию, ходил только два или три раза в день, городок был закрытым, а культуры хотелось.Большая астрономическая семьяЖителей в Научном первоначально было не более ста-ста пятидесяти человек. Жили очень дружно, все друг о друге знали. Дети вместе учились плавать в пруду под горкой, на которой стоит обсерватория и поселок. Туда бегали через сад. Его остатки до сих пор сохранились: деревья старые, но вид на Чатыр-Даг прекрасен.- Сад был кооперативным, каждая семья ухаживала за какими-то деревьями, из соседнего села приглашали агронома, который подстригал эти деревья, а когда урожай созревал, то все семьи пол-очереди дежурили. В саду росли яблони, груши, черешня, орехи. Осенью, когда приходила пора сбора орехов, все семьи собирались и вместе оббивали орехи, собирали их, чистили и делили на всех.До сих пор на территории Научного сохранились гаражи, раньше там стояло несколько автобусов ЛАЗ. На этих автобусах, рассказывает Ирина, ездили на экскурсии по Крыму, на пляж в Симеиз, где стоит прародитель, а теперь филиал Крымской, Симеизская обсерватория.Сами же астрономы из собственных детей ковали себе будущих коллег. Школа в Научном славилась своей физико-математической базой, преподавали там в том числе и сотрудники, и преподавали так, что потом выпускники этой маленькой поселковой школы могли поступить в лучшие учебные заведения страны по физическому профилю, чтобы потом вернуться работать в Научный.После того, как развалился СССР и Киевом практически прекратил финансирование Крымской обсерватории и других научных учреждений полуострова, а в поселке перестали давать отопление, а свет – только по часам, научные сотрудники и их дети стали уезжать отсюда в поисках лучшей жизни — в Россию или даже за рубеж: специалисты элитной профессии, создающие будущее, влияющие на него, нужны всем.- Еще когда я училась в школе, то в темноте я по походке могла знать, кто идет. В последнее время квартиры продали не местным, очень много кто приехал, и я уже не знаю даже днем - местный это житель или турист, - пожимает плечами Ирина.Но даже сейчас, если ты отправишь письмо в Научный, указав просто фамилию живущего здесь, оно обязательно дойдет по адресу. А еще сюда можно приехать погулять и спокойно оставить машину открытую, потому что здесь не воруют.Ирина Андреева вот уже несколько лет пытается возродить традиции места — собирает материал о Научном, записывает рассказы старожилов, организует концерты и театральные постановки прямо в окружении телескопов, создавая в крымской глубинке популярный событийный туризм. Именно внучка и дочь астрономов стала инициатором создания одним из банков памятной монеты, которую сегодня вручат старейшим ученым обсерватории.И Ирина, и Сергей делают все, чтобы люди стали чуть ближе к звездам в разном значении этого слова. Каждый по-своему.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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