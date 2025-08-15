https://crimea.ria.ru/20250815/opasnyy-asteroid-proletit-ryadom-s-zemley-1148741266.html
Опасный астероид приближается к Земле
Опасный астероид приближается к Земле - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Опасный астероид приближается к Земле
Астероид диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей 17 августа на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 15.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Астероид диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей 17 августа на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Астрономы подчеркнули, что к этой категории относят тела, сближающиеся с Землей на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит. Объект является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров."Пролет тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году еще лишь однажды, в конце сентября", - уточнили в сообщении.Астероид был обнаружен только 1 августа текущего года. Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, но, в целом, крайне плохо изучен, говорят специалисты.Ученые напомнили, что наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера – кратера Бэрринджера, расположенного на территории США.
Опасный астероид приближается к Земле
Потенциально опасный астероид пролетит рядом с Землей 17 августа
11:22 15.08.2025 (обновлено: 11:23 15.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Астероид диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей 17 августа на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
"Астероид 2025 PM диаметром 50 метров пройдет 17 августа в 12:03 мск на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты от Земли. Благодаря необычно близкому сближению с планетой небесное тело входит в число потенциально опасных астероидов", – сказано в сообщении.
Астрономы подчеркнули, что к этой категории относят тела, сближающиеся с Землей на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит. Объект является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров.
"Пролет тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году еще лишь однажды, в конце сентября", - уточнили в сообщении.
Астероид был обнаружен только 1 августа текущего года. Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, но, в целом, крайне плохо изучен, говорят специалисты.
"Вероятность захвата астероида гравитационным полем планеты очень мала и, по сути, может произойти только в результате непредвиденного столкновения камня с другим небесным телом, что может либо привести к резкому снижению скорости тела и его последующему захвату, либо изменить направление движения астероида, в том числе направить его в сторону Земли", – рассказали астрономы.
Ученые напомнили, что наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера – кратера Бэрринджера, расположенного на территории США.
