https://crimea.ria.ru/20250815/opasnyy-asteroid-proletit-ryadom-s-zemley-1148741266.html

Опасный астероид приближается к Земле

Опасный астероид приближается к Земле - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Опасный астероид приближается к Земле

Астероид диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей 17 августа на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T11:22

2025-08-15T11:22

2025-08-15T11:23

космос

земля

астероид

новости

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110460/07/1104600764_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_62b05ce6877f917b77ff0ecfe1aa9425.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Астероид диаметром 50 метров пройдет рядом с Землей 17 августа на расстоянии около одного диаметра лунной орбиты. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.Астрономы подчеркнули, что к этой категории относят тела, сближающиеся с Землей на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит. Объект является одним из наиболее крупных, приближавшихся за последнее время к Земле на расстояние ближе миллиона километров."Пролет тела большего размера на сравнимом расстоянии ожидается в этом году еще лишь однажды, в конце сентября", - уточнили в сообщении.Астероид был обнаружен только 1 августа текущего года. Объект не проявляет кометных свойств и, скорее всего, представляет собой каменную глыбу без следов летучих веществ, но, в целом, крайне плохо изучен, говорят специалисты.Ученые напомнили, что наиболее известное падение на Землю метеорита такого же размера произошло 50 тысяч лет назад и стало причиной формирования широко известного Аризонского кратера – кратера Бэрринджера, расположенного на территории США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерватории Крымский астроном открыл новую кометуКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, земля, астероид, новости, безопасность