Где на Марсе можно найти жизнь

2025-08-30T21:43

2025-08-30T21:43

2025-08-30T21:16

марс

космос

мнения

богдан зайцев

наука и технологии

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Жизнь на Марсе нужно искать в пещерах этой планеты. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил палеонтолог, научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Зайцев.Также Зайцев выразил надежду, что в дальнейшем именно крымская спелеологическая школа, которая является одной из самых сильных в мире, когда-нибудь будет причастна к свершению таких великих открытий, и будет задействована к подготовке специалистов для поиска жизни на других планетах.Ранее замдиректора по науке Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин рассказал в ходе видеомоста Крым – Абхазия в пресс-центре РИА Новости Крым, что в крымских пещерах готовили космонавтов, и эту практику можно возобновить.Ученые исследовали, как ведет себе организм человека в пещере без солнечного света, когда нет четкого представления о смене дня и ночи, при низких температурах. Проводились эксперименты в условиях, когда будто "застыло пространство", рассказал ученый.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Незнайка на Луне" предсказал будущее: на спутнике Земли открыли пещерыСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологиУченые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку

