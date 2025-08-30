Рейтинг@Mail.ru
Где на Марсе можно найти жизнь
Где на Марсе можно найти жизнь
Жизнь на Марсе нужно искать в пещерах этой планеты. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил палеонтолог, научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Зайцев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Жизнь на Марсе нужно искать в пещерах этой планеты. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил палеонтолог, научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Зайцев.Также Зайцев выразил надежду, что в дальнейшем именно крымская спелеологическая школа, которая является одной из самых сильных в мире, когда-нибудь будет причастна к свершению таких великих открытий, и будет задействована к подготовке специалистов для поиска жизни на других планетах.Ранее замдиректора по науке Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин рассказал в ходе видеомоста Крым – Абхазия в пресс-центре РИА Новости Крым, что в крымских пещерах готовили космонавтов, и эту практику можно возобновить.Ученые исследовали, как ведет себе организм человека в пещере без солнечного света, когда нет четкого представления о смене дня и ночи, при низких температурах. Проводились эксперименты в условиях, когда будто "застыло пространство", рассказал ученый.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Незнайка на Луне" предсказал будущее: на спутнике Земли открыли пещерыСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологиУченые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку
марс, космос, мнения, богдан зайцев, наука и технологии
Жизнь на Марсе нужно искать в пещерах этой планеты – палеонтолог

21:43 30.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Жизнь на Марсе нужно искать в пещерах этой планеты. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил палеонтолог, научный сотрудник Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Богдан Зайцев.

"Спелеология это одна из ключевых наук, которая поможет в дальнейшем при поиске новой жизни на других планетах. <...> потому что на поверхности Марса, например, уже много лет идет поиск жизни, но там из-за радиации она просто невозможна. Но в пещерах, которые есть на Марсе, искать жизнь нужно, это то самое место, где наиболее возможно ее обнаружить", – сказал эксперт.

Также Зайцев выразил надежду, что в дальнейшем именно крымская спелеологическая школа, которая является одной из самых сильных в мире, когда-нибудь будет причастна к свершению таких великих открытий, и будет задействована к подготовке специалистов для поиска жизни на других планетах.
Ранее замдиректора по науке Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин рассказал в ходе видеомоста Крым – Абхазия в пресс-центре РИА Новости Крым, что в крымских пещерах готовили космонавтов, и эту практику можно возобновить.
Ученые исследовали, как ведет себе организм человека в пещере без солнечного света, когда нет четкого представления о смене дня и ночи, при низких температурах. Проводились эксперименты в условиях, когда будто "застыло пространство", рассказал ученый.
