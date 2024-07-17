https://crimea.ria.ru/20240717/neznayka-na-lune-predskazal-buduschee-na-sputnike-zemli-otkryli-peschery-1138902020.html

"Незнайка на Луне" предсказал будущее: на спутнике Земли открыли пещеры

"Незнайка на Луне" предсказал будущее: на спутнике Земли открыли пещеры - РИА Новости Крым, 17.07.2024

"Незнайка на Луне" предсказал будущее: на спутнике Земли открыли пещеры

Пещеры на Луне – вулканического происхождения, их "проплавила" выходящая на поверхность лава. Они оптимальны для строительства научных баз, поскольку защищают... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T07:37

2024-07-17T07:37

2024-07-17T07:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Пещеры на Луне – вулканического происхождения, их "проплавила" выходящая на поверхность лава. Они оптимальны для строительства научных баз, поскольку защищают от смертельной радиации на поверхности Луны. Об этом "РИА Новости Крым" рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, популяризатор науки Сергей Назаров.Ранее сообщалось, что с помощью лунного зонда NASA ученые нашли доказательства существования в лунном Море Спокойствия пещеры с выходом на поверхность.Поэтому и пещеры на Луне могут быть только вулканического характера, продолжает ученый. Подобные карстовые образования есть в России на Камчатке."Когда извергается вулкан, лава может течь поверху, а может течь внутри породы, проплавляя ее и оставляя пустоты за собой. И вот на Луне есть такие трубки, где и образуется пустота и прочные стенки, сложенные из вулканических пород", – объясняет ученый.Эти пещеры для землян интересны тем, что они хорошо защищают от радиации. На поверхности Луны ее уровень в десятки раз выше, чем на Земле, поэтому оптимальный вариант – использовать для научных баз пещеры.Сейчас многие страны активно готовятся к строительству станции на лунной орбите, откуда можно было бы спускаться на поверхность, исследовать ее и вести строительные работы.Интересно, что Крымская астрофизическая обсерватория тоже внесла свой вклад в изучение лунных пород. В 50-х годах прошлого века с помощью одного из телескопов в Крыму удалось сфотографировать спектр вулканических газов, вышедших из недр Луны – эти данные использовались в многочисленных исследованиях.А возможность жизни человека в пещерах именно вулканического происхождения на спутнике Земли в 1965 году гениально предвидел автор "Незнайки на Луне" Николай Носов. Его главные герои Незнайка и Пончик нашли обитаемый мир, спустившись в недра Луны через пещеру на склоне вулкана с потухшей лавой.Международную научную лунную станцию будут строить на орбите спутника Земли Россия и Китай. Соглашение об этом недавно ратифицировал президент РФ Владимир Путин. Одной из ее задач станет обеспечение присутствия человека на Луне.Читайте также на РИА Новости Крым:Впервые в истории: грунт с обратной стороны Луны доставили на ЗемлюРоссийский космонавт установил мировой рекорд в космосеТехнологический прорыв: китайский зонд прилунился на Южном полюсе Луны

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луна, космос, наука и технологии, мнения, сергей назаров, крымская астрофизическая обсерватория (крао), наса