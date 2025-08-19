https://crimea.ria.ru/20250819/v-krymskikh-pescherakh-mozhno-vesti-podgotovku-kosmonavtov-1148816191.html

В крымских пещерах можно вести подготовку космонавтов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В крымских пещерах готовили космонавтов, и эту практику можно возобновить. Об этом в ходе видеомоста Крым – Абхазия в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замдиректора по науке Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.По его словам, около 50 лет назад проводились так называемые исследования "вне времени" в пещерах. Ученые исследовали, как ведет себе организм человека в пещере без солнечного света, когда нет четкого представления о смене дня и ночи, при низких температурах. Проводились эксперименты в условиях, когда будто "застыло пространство". Ведь спелеологи, находясь под землей, учатся находить решение проблем внутри себя, и это роднит их с космонавтами, которые в условиях космоса также могут рассчитывать только на себя, добавил ученый.Как уточнил руководитель экскурсионного отдела Научного спелео-палеонтологического комплекса "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского, кандидат географических наук Игорь Вахрушев, в крымских пещерах могут проходить не все этапы подготовки космонавтов, но один из самых важных – точно."Да, подготовка космонавтов в пещерах Крыма – это возможно. В том числе, и на базе пещеры "Таврида", – отметил Вахрушев.В день 180-летия Русского географического общества (РГО) пресс-центр РИА Новости Крым связался с председателем отделения РГО в регионе Геннадием Самохиным и другими спелеологами, которые находятся на глубине 2224 метра в пещере Крубера в Абхазии.Впервые в мире спелеологи Крыма и Абхазии обеспечили устойчивую связь через Интернет в пещерах. Это уже позволило ранее связаться с экипажем Международной космической станции (МКС)."Мы уже связались с экипажем МКС и обсудили вопрос взаимодействия с космонавтами, космосом и подземными пространствами, подземным космосом <...> Знания о подземном пространстве в несколько раз меньше, чем знания о космосе. Для человечества это прорыв вперед", – сказал Самохин.По словам руководителя экскурсионного отдела научного спелео-палеонтологического комплекса пещеры "Таврида" Игоря Вахрушева, главной задачей географии всегда было открытие новых пространств.Обеспечение устойчивой связи через Интернет в пещерах он назвал не только технологическим прорывом, но и культурологическим, когда связываются, по сути, две категории исследователей: те, которые находятся в космосе, и те, что исследуют неизведанные глубины. В дальнейшем этот канал используют для важного мониторинга подземной среды, добавил Вахрушев.Ранее крымские спелеологи, работая над проектом обеспечения водной безопасности республики Абхазия, обнаружили целую серию новых пещер в горном массиве Арбаика. Новые географические объекты были открыты в процессе реализации важного социального проекта, над которым спелеологи из Крыма работают совместно с абхазскими коллегами. Ученые изучают пути подземных карстовых вод, чтобы обезопасить водозабор реки Репруа, питающей курортный город Гагры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологиПодземный трафик: кого и почему привлекает пещера "Таврида"Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку

