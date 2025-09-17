https://crimea.ria.ru/20250917/kerchanin-planiroval-ustroit-vzryv-na-nasosnoy-stantsii-v-krymu-1149509154.html
Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму
Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму
Гражданину Молдавии дали 14 лет колонии за попытку подорвать насосную станцию в Крыму по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Южный окружной военный... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T14:57
2025-09-17T14:57
2025-09-17T15:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Гражданину Молдавии дали 14 лет колонии за попытку подорвать насосную станцию в Крыму по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.По данным следствия, в июне 2024 года он вступил в переписку с человеком, представившимся сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. В ходе общения он согласился совершить взрыв на насосной станции, обеспечивающей водоснабжение более 170 тысяч человек. Объект расположен в Останинском сельском поселении Ленинского района Крыма.Позже подозреваемый получил координаты тайника с самодельным фугасным взрывным устройством замедленного действия и координаты самого объекта для взрыва. В июле 2024 года мужчину задержали.Ранее сообщалось, что севастопольца признали виновным в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за передачу данных о российских войсках ВСУ.
Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму
Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта на насосной станции в Крыму
14:57 17.09.2025 (обновлено: 15:24 17.09.2025)