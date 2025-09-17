https://crimea.ria.ru/20250917/kerchanin-planiroval-ustroit-vzryv-na-nasosnoy-stantsii-v-krymu-1149509154.html

Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Гражданину Молдавии дали 14 лет колонии за попытку подорвать насосную станцию в Крыму по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.По данным следствия, в июне 2024 года он вступил в переписку с человеком, представившимся сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. В ходе общения он согласился совершить взрыв на насосной станции, обеспечивающей водоснабжение более 170 тысяч человек. Объект расположен в Останинском сельском поселении Ленинского района Крыма.Позже подозреваемый получил координаты тайника с самодельным фугасным взрывным устройством замедленного действия и координаты самого объекта для взрыва. В июле 2024 года мужчину задержали.Ранее сообщалось, что севастопольца признали виновным в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за передачу данных о российских войсках ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт судаЖитель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен

