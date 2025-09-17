Рейтинг@Mail.ru
Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму
2025-09-17T14:57
2025-09-17T15:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Гражданину Молдавии дали 14 лет колонии за попытку подорвать насосную станцию в Крыму по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.По данным следствия, в июне 2024 года он вступил в переписку с человеком, представившимся сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. В ходе общения он согласился совершить взрыв на насосной станции, обеспечивающей водоснабжение более 170 тысяч человек. Объект расположен в Останинском сельском поселении Ленинского района Крыма.Позже подозреваемый получил координаты тайника с самодельным фугасным взрывным устройством замедленного действия и координаты самого объекта для взрыва. В июле 2024 года мужчину задержали.Ранее сообщалось, что севастопольца признали виновным в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за передачу данных о российских войсках ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт судаЖитель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
14:57 17.09.2025 (обновлено: 15:24 17.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Гражданину Молдавии дали 14 лет колонии за попытку подорвать насосную станцию в Крыму по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.
По данным следствия, в июне 2024 года он вступил в переписку с человеком, представившимся сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. В ходе общения он согласился совершить взрыв на насосной станции, обеспечивающей водоснабжение более 170 тысяч человек. Объект расположен в Останинском сельском поселении Ленинского района Крыма.
Позже подозреваемый получил координаты тайника с самодельным фугасным взрывным устройством замедленного действия и координаты самого объекта для взрыва. В июле 2024 года мужчину задержали.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и штрафом в размере 400 тысяч рублей", – рассказали в суде.
Ранее сообщалось, что севастопольца признали виновным в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за передачу данных о российских войсках ВСУ.
