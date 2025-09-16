Рейтинг@Mail.ru
Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 16.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250916/sevastopolets-prizyval-udarit-raketami-po-krymskomu-mostu-1149478689.html
Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту
Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту
Жителю Севастополя грозит до семи лет заключения за призывы ударить ракетами по Крымскому мосту, а также атаковать резиденцию главы государства. Подобные... РИА Новости Крым, 16.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Жителю Севастополя грозит до семи лет заключения за призывы ударить ракетами по Крымскому мосту, а также атаковать резиденцию главы государства. Подобные комментарии 22-летний мужчина публиковал под псевдонимом в проукраинских Telegram-каналах. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Силовики установили, что 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских телеграм-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента Российской Федерации, а также призывающие к насильственным действиям в отношении граждан России.Кроме того, отдельные публикации мужчины оправдывали действия ВСУ в Курской области.Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Ранее сообщалось, что также в Севастополе был задержан 48-летний местный житель по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании. Мужчина размещал комментарии, призывающие к убийству президента РФ, нанесению ракетного удара по Крымскому мосту с целью его полного или частичного разрушения.
крымский мост
севастополь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крымский мост, экстремизм, новости крыма, севастополь, новости севастополя, закон и право, видео
Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту

Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту и атаковать Кремль – ФСБ

11:29 16.09.2025 (обновлено: 11:45 16.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Жителю Севастополя грозит до семи лет заключения за призывы ударить ракетами по Крымскому мосту, а также атаковать резиденцию главы государства. Подобные комментарии 22-летний мужчина публиковал под псевдонимом в проукраинских Telegram-каналах. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Силовики установили, что 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских телеграм-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента Российской Федерации, а также призывающие к насильственным действиям в отношении граждан России.
Кроме того, отдельные публикации мужчины оправдывали действия ВСУ в Курской области.
"Согласно заключению специалиста, опубликованные текстовые сообщения с позиции психолого-лингвистической квалификации содержат побуждение к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также оправдание террористической деятельности по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды", – сказано в сообщении.
Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Ранее сообщалось, что также в Севастополе был задержан 48-летний местный житель по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании. Мужчина размещал комментарии, призывающие к убийству президента РФ, нанесению ракетного удара по Крымскому мосту с целью его полного или частичного разрушения.
