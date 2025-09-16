https://crimea.ria.ru/20250916/sevastopolets-prizyval-udarit-raketami-po-krymskomu-mostu-1149478689.html

Севастополец призывал ударить ракетами по Крымскому мосту

2025-09-16T11:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Жителю Севастополя грозит до семи лет заключения за призывы ударить ракетами по Крымскому мосту, а также атаковать резиденцию главы государства. Подобные комментарии 22-летний мужчина публиковал под псевдонимом в проукраинских Telegram-каналах. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.Силовики установили, что 22-летний мужчина в групповых переписках проукраинских телеграм-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента Российской Федерации, а также призывающие к насильственным действиям в отношении граждан России.Кроме того, отдельные публикации мужчины оправдывали действия ВСУ в Курской области.Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности. Возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Ранее сообщалось, что также в Севастополе был задержан 48-летний местный житель по подозрению в публичных призывах к террористической деятельности и ее оправдании. Мужчина размещал комментарии, призывающие к убийству президента РФ, нанесению ракетного удара по Крымскому мосту с целью его полного или частичного разрушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ялты получил два года колонии за оскорбления русскихВ Севастополе пенсионер написал запрещенные посты на три "уголовки"Житель Севастополя призывал к терроризму и экстремизму - дело в суде

