Севастополец приговорен к 14 годам за "слив" данных о Черноморском флоте

Севастополец приговорен к 14 годам за передачу ВСУ данных о о Черноморском флоте
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Севастопольца признали виновным в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за передачу данных о российских войсках ВСУ. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
Фигуранту также выписали штраф размере 200 тысяч рублей и ограничили свободу на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как установило следствие, мужчина 1980 года рождения через мессенджер Telegram был завербован украинскими спецслужбами. Злоумышленник делал фотографии мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии РФ, после чего передавал их представителю ВСУ в обмен на денежное вознаграждение.
"Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", – напоминают в ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Севастополе пособника киевского режима, который по заданию украинских спецслужб изготовил бомбу и заложил ее на трассе Ялте-Севастополь, приговорили к 17-ти годам колонии строгого режима.
