Севастополец приговорен к 14 годам за "слив" данных о Черноморском флоте

Севастополец приговорен к 14 годам за "слив" данных о Черноморском флоте

Севастопольца признали виновным в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за передачу данных о российских...

2025-09-17T13:39

2025-09-17T13:39

2025-09-17T13:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Севастопольца признали виновным в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за передачу данных о российских войсках ВСУ. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.Фигуранту также выписали штраф размере 200 тысяч рублей и ограничили свободу на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.Как установило следствие, мужчина 1980 года рождения через мессенджер Telegram был завербован украинскими спецслужбами. Злоумышленник делал фотографии мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии РФ, после чего передавал их представителю ВСУ в обмен на денежное вознаграждение.Ранее сообщалось, что в Севастополе пособника киевского режима, который по заданию украинских спецслужб изготовил бомбу и заложил ее на трассе Ялте-Севастополь, приговорили к 17-ти годам колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт судаЖитель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен Сливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя

