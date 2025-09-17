Рейтинг@Mail.ru
Севастополец приговорен к 14 годам за "слив" данных о Черноморском флоте - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250917/sevastopolets-prigovoren-k-14-godam-za-sliv-dannykh-o-chernomorskom-flote-1149507129.html
Севастополец приговорен к 14 годам за "слив" данных о Черноморском флоте
Севастополец приговорен к 14 годам за "слив" данных о Черноморском флоте - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Севастополец приговорен к 14 годам за "слив" данных о Черноморском флоте
Севастопольца признали виновным в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за передачу данных о российских... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T13:39
2025-09-17T13:30
новости севастополя
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
чф рф (черноморский флот российской федерации)
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b23b9a2923d0669d517a1e5d1fa42a13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Севастопольца признали виновным в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за передачу данных о российских войсках ВСУ. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.Фигуранту также выписали штраф размере 200 тысяч рублей и ограничили свободу на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.Как установило следствие, мужчина 1980 года рождения через мессенджер Telegram был завербован украинскими спецслужбами. Злоумышленник делал фотографии мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии РФ, после чего передавал их представителю ВСУ в обмен на денежное вознаграждение.Ранее сообщалось, что в Севастополе пособника киевского режима, который по заданию украинских спецслужб изготовил бомбу и заложил ее на трассе Ялте-Севастополь, приговорили к 17-ти годам колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт судаЖитель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен Сливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/13/1144312191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9425c011e72e8c814d328cf70d0b8f2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь
Севастополец приговорен к 14 годам за "слив" данных о Черноморском флоте

Севастополец приговорен к 14 годам за передачу ВСУ данных о о Черноморском флоте

13:39 17.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Севастопольца признали виновным в государственной измене и приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за передачу данных о российских войсках ВСУ. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ.
Фигуранту также выписали штраф размере 200 тысяч рублей и ограничили свободу на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как установило следствие, мужчина 1980 года рождения через мессенджер Telegram был завербован украинскими спецслужбами. Злоумышленник делал фотографии мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии РФ, после чего передавал их представителю ВСУ в обмен на денежное вознаграждение.
"Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность. Пользуясь их доверчивостью, вербовщики принуждают своих жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые предусмотрены длительные сроки заключения", – напоминают в ФСБ.
Ранее сообщалось, что в Севастополе пособника киевского режима, который по заданию украинских спецслужб изготовил бомбу и заложил ее на трассе Ялте-Севастополь, приговорили к 17-ти годам колонии строгого режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Феодосиец по заданию Киева заложил бомбу на трассе в Крыму - вердикт суда
Житель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривен
Сливал данные о военных: в Крыму за госизмену осужден житель Мелитополя
 
Новости СевастополяУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Севастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Бензин Аи-92 второй день подряд на этой неделе бьет ценовой рекорд
15:20Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано
15:10Образовательный проект от ВТБ начал работу в Симферополе
14:57Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму
14:50На Севастополь обрушится шторм
14:32В России изменят крайний срок оплаты услуг ЖКХ
14:16Перебегал на красный: в Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на "зебре"
13:58Найден новый способ лечения эпилепсии
13:39Севастополец приговорен к 14 годам за "слив" данных о Черноморском флоте
13:19Новости СВО: армия России громит ВСУ на всех направлениях фронта
13:03Крупный астероид приближается к Земле
12:59ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе
12:53Лавров: жители Крыма и новых регионов России не примут киевскую власть
12:39Удары нанесены по железной дороге на Украине
12:22В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:15В Крыму газ провели в два села Нижнегорского района
12:11Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
11:47Под Симферополем демонтируют ж/д путь: как организуют движение
11:23Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным на самом деле – мнение
11:11Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в 5 раз
Лента новостейМолния