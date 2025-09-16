В Крыму валовый сбор зерновых и зернобобовых превысил миллион тонн
В Крыму средняя урожайность зерновых и зернобобовых достигла 21,4 центнера с гектара
© Администрация Ленинского района Республики КрымУборка урожая
© Администрация Ленинского района Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Вопреки неблагоприятным погодным условиям, которые сложились в Крыму, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году составил более миллиона тонн. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
"Несмотря на неблагоприятные климатические условия, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году составил 1,177 млн тонн, что полностью удовлетворяет внутренние потребности Крыма в продовольственном зерне", – проинформировал Гоцанюк.
По его информации, средняя урожайность достигла свыше 21 центнера с гектара, что значительно выше показателей 2018 года, когда было не больше 15 центнеров в гектара.
Кроме того, крымские аграрии намерены заложить 700 гектаров садов и 1100 гектаров виноградников, а также ввести в эксплуатацию 377 гектаров мелиорируемых земель и свыше двух тысяч гектаров сельхозугодий, уточнил Гоцанюк.
Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что аграрии Крыма смогут продать на внешних рынках до 1 миллиона тонн зерна по выделенной квоте. По его словам, уже реализовано 400 тысяч тонн, готовятся новые партии.
1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Так, крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.
