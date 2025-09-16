https://crimea.ria.ru/20250916/v-krymu-valovyy-sbor-zernovykh-i-zernobobovykh-prevysil-million-tonn-1149488231.html

В Крыму валовый сбор зерновых и зернобобовых превысил миллион тонн

В Крыму валовый сбор зерновых и зернобобовых превысил миллион тонн - РИА Новости Крым, 16.09.2025

В Крыму валовый сбор зерновых и зернобобовых превысил миллион тонн

Вопреки неблагоприятным погодным условиям, которые сложились в Крыму, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году составил более миллиона тонн. Об... РИА Новости Крым, 16.09.2025

2025-09-16T15:27

2025-09-16T15:27

2025-09-16T15:27

новости крыма

крым

урожай зерновых культур

урожай в крыму

продовольственная безопасность крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/01/1149116339_0:46:900:552_1920x0_80_0_0_bb38163019126f925d15f84270942d13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. Вопреки неблагоприятным погодным условиям, которые сложились в Крыму, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году составил более миллиона тонн. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.По его информации, средняя урожайность достигла свыше 21 центнера с гектара, что значительно выше показателей 2018 года, когда было не больше 15 центнеров в гектара.Кроме того, крымские аграрии намерены заложить 700 гектаров садов и 1100 гектаров виноградников, а также ввести в эксплуатацию 377 гектаров мелиорируемых земель и свыше двух тысяч гектаров сельхозугодий, уточнил Гоцанюк.Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщал, что аграрии Крыма смогут продать на внешних рынках до 1 миллиона тонн зерна по выделенной квоте. По его словам, уже реализовано 400 тысяч тонн, готовятся новые партии.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Так, крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаютсяАграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержкиКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, урожай зерновых культур, урожай в крыму, продовольственная безопасность крыма