Аграрии Крыма смогут экспортировать до 1 млн тонн зерна

Аграрии Крыма смогут экспортировать до 1 млн тонн зерна

2025-08-19T16:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма смогут продать на внешних рынках до 1 млн тонн зерна по выделенной квоте. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, уже реализовано 400 тысяч тонн, готовятся новые партии.Он напомнил, что режим региональной чрезвычайной ситуации введен в восьми районах республики. Урожайность в этом году снизилась на 15% и составила 21 центнер с гектара против 27 центнеров в 2024-м. При этом собранный урожай полностью покрывает внутренние потребности региона.Аксенов также обратил внимание на необходимость развития страхования урожая. По его словам, в этом году из-за заморозков Крым потерял до 30% овощей и фруктов."Благодарю предпринимателей, которые вошли в положение, обошлись без государственной поддержки. Но в будущем страхование должно стать защищенной статьей, по которой можно получить средства. Четкий алгоритм данной процедуры будет представлен в информационном поле к сентябрю", – подчеркнул глава Крыма.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Так крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погодыКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву

