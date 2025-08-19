https://crimea.ria.ru/20250819/agrarii-kryma-smogut-eksportirovat-do-1-mln-tonn-zerna-1148841479.html
Аграрии Крыма смогут экспортировать до 1 млн тонн зерна
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма смогут продать на внешних рынках до 1 млн тонн зерна по выделенной квоте. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, уже реализовано 400 тысяч тонн, готовятся новые партии.Он напомнил, что режим региональной чрезвычайной ситуации введен в восьми районах республики. Урожайность в этом году снизилась на 15% и составила 21 центнер с гектара против 27 центнеров в 2024-м. При этом собранный урожай полностью покрывает внутренние потребности региона.Аксенов также обратил внимание на необходимость развития страхования урожая. По его словам, в этом году из-за заморозков Крым потерял до 30% овощей и фруктов."Благодарю предпринимателей, которые вошли в положение, обошлись без государственной поддержки. Но в будущем страхование должно стать защищенной статьей, по которой можно получить средства. Четкий алгоритм данной процедуры будет представлен в информационном поле к сентябрю", – подчеркнул глава Крыма.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Так крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухи"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погодыКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Аграрии Крыма смогут продать на внешних рынках до 1 млн тонн зерна по выделенной квоте. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, уже реализовано 400 тысяч тонн, готовятся новые партии.
"Благодаря президенту, правительству РФ и лично вице-премьеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву наши аграрии получили возможность продать до миллиона тонн зерна на внешних рынках по квоте. 400 тысяч тонн уже выбрали, сейчас готовятся новые партии. Это серьезная поддержка для сельскохозяйственной отрасли Крыма, которая сильно пострадала от засухи", – отметил Аксенов.
Он напомнил, что режим региональной чрезвычайной ситуации введен в восьми районах республики. Урожайность в этом году снизилась на 15% и составила 21 центнер с гектара против 27 центнеров в 2024-м. При этом собранный урожай полностью покрывает внутренние потребности региона.
Аксенов также обратил внимание на необходимость развития страхования урожая. По его словам, в этом году из-за заморозков Крым потерял до 30% овощей и фруктов.
"Благодарю предпринимателей, которые вошли в положение, обошлись без государственной поддержки. Но в будущем страхование должно стать защищенной статьей, по которой можно получить средства. Четкий алгоритм данной процедуры будет представлен в информационном поле к сентябрю", – подчеркнул глава Крыма.
1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Так крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.
