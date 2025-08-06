https://crimea.ria.ru/20250806/vinograd-stressanul-kakim-budet-urozhay-v-krymu-posle-syurprizov-pogody-1148517736.html

"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погоды

"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погоды - РИА Новости Крым, 06.08.2025

"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погоды

Сюрпризы погоды, которые пришлось перетерпеть виноградникам в 2025 году, скажутся на урожае винограда и вкусовых качествах вина, в особенности белых сортов. Об... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T09:28

2025-08-06T09:28

2025-08-06T09:28

радио "спутник в крыму"

денис кратюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Сюрпризы погоды, которые пришлось перетерпеть виноградникам в 2025 году, скажутся на урожае винограда и вкусовых качествах вина, в особенности белых сортов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По его словам, отрасль виноградарства и виноделия в этом году попала в очень нетипичные условия, как и все сельское хозяйство, и погода с весенними холодами и последующей жарой однозначно отразятся на урожае 2025 и вине из него.Больше всего от жары пострадали степные регионы полуострова, а предгорные – от заморозков, отметил министр. В частности, в Бахчисарайской и Севастопольской зонах было значительное понижение температуры из-за ближайших гор. При этом преимущественно пострадали ранние белые сорта.Речь идет об изменении вкусовых качеств винограда и вина, пояснил он, однако пережитый виноградом стресс отразится и на количественных показателях."По количеству это будет снижение, конечно, порядка 15 – 17% по всем техническим сортам", – уточнил министр. При этом на количестве бутылок на полке снижение урожая 2025 года пока не отразится, считает глава минсельхоза РК.Какие сорта винограда нужны виноделам КрымаПо словам Кратюка, сбор винограда столовых сортов в Крыму уже начался, и этот продукт можно увидеть на рынках. Что касается винограда, пригодного к виноделию, то к его уборке приступят не раньше, чем через 2−3 недели. "Может, даже это будет сентябрь", – сказал министр.И подчеркнул, что в этом году в Крыму непременно заложат еще 900 гектаров новых виноградников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я поражен" – эксперт "Винного гида России" Саркисян о виноделии в КрымуВесенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в КрымуВо всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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