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"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погоды
"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погоды - РИА Новости Крым, 06.08.2025
"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погоды
Сюрпризы погоды, которые пришлось перетерпеть виноградникам в 2025 году, скажутся на урожае винограда и вкусовых качествах вина, в особенности белых сортов. Об... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T09:28
2025-08-06T09:28
2025-08-06T09:28
радио "спутник в крыму"
денис кратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Сюрпризы погоды, которые пришлось перетерпеть виноградникам в 2025 году, скажутся на урожае винограда и вкусовых качествах вина, в особенности белых сортов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.По его словам, отрасль виноградарства и виноделия в этом году попала в очень нетипичные условия, как и все сельское хозяйство, и погода с весенними холодами и последующей жарой однозначно отразятся на урожае 2025 и вине из него.Больше всего от жары пострадали степные регионы полуострова, а предгорные – от заморозков, отметил министр. В частности, в Бахчисарайской и Севастопольской зонах было значительное понижение температуры из-за ближайших гор. При этом преимущественно пострадали ранние белые сорта.Речь идет об изменении вкусовых качеств винограда и вина, пояснил он, однако пережитый виноградом стресс отразится и на количественных показателях."По количеству это будет снижение, конечно, порядка 15 – 17% по всем техническим сортам", – уточнил министр. При этом на количестве бутылок на полке снижение урожая 2025 года пока не отразится, считает глава минсельхоза РК.Какие сорта винограда нужны виноделам КрымаПо словам Кратюка, сбор винограда столовых сортов в Крыму уже начался, и этот продукт можно увидеть на рынках. Что касается винограда, пригодного к виноделию, то к его уборке приступят не раньше, чем через 2−3 недели. "Может, даже это будет сентябрь", – сказал министр.И подчеркнул, что в этом году в Крыму непременно заложат еще 900 гектаров новых виноградников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Я поражен" – эксперт "Винного гида России" Саркисян о виноделии в КрымуВесенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в КрымуВо всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы
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"Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погоды
Капризы погоды в Крыму отразятся на количестве винограда урожая 2025 и качестве вина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым.
Сюрпризы погоды, которые пришлось перетерпеть виноградникам в 2025 году, скажутся на урожае винограда и вкусовых качествах вина, в особенности белых сортов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.
По его словам, отрасль виноградарства и виноделия в этом году попала в очень нетипичные условия, как и все сельское хозяйство, и погода с весенними холодами и последующей жарой однозначно отразятся на урожае 2025 и вине из него.
"Вино этого года будет нетипичным, нестандартным, будет очень сильно отличаться. Потому что, стрессанув весной, виноград потом попал еще в не меньший стресс – серьезную жару", – сказал Кратюк.
Больше всего от жары пострадали степные регионы полуострова, а предгорные – от заморозков, отметил министр. В частности, в Бахчисарайской и Севастопольской зонах было значительное понижение температуры из-за ближайших гор. При этом преимущественно пострадали ранние белые сорта.
"Это прежде всего шардоне из белых. Больше всех он, наверное, пострадал, потому что самый-самый ранний. А красной группы это все-таки будет меньше касаться, потому что это позднецветущие сорта и более сильные лозы", – добавил Кратюк.
Речь идет об изменении вкусовых качеств винограда и вина, пояснил он, однако пережитый виноградом стресс отразится и на количественных показателях.
"По количеству это будет снижение, конечно, порядка 15 – 17% по всем техническим сортам", – уточнил министр. При этом на количестве бутылок на полке снижение урожая 2025 года пока не отразится, считает глава минсельхоза РК.
"Я не думаю, что это будет видно по падению рынка. Потому что мы будем в этом году разливать вино прошлого года. То есть сейчас тот виноград, который соберем и который уйдет в переработку, мы увидим только в следующем году, а какая-то часть вина ляжет на хранение, и мы увидим его еще через год", – объяснил Кратюк.
По словам Кратюка, сбор винограда столовых сортов в Крыму уже начался, и этот продукт можно увидеть на рынках. Что касается винограда, пригодного к виноделию, то к его уборке приступят не раньше, чем через 2−3 недели. "Может, даже это будет сентябрь", – сказал министр.
И подчеркнул, что в этом году в Крыму непременно заложат еще 900 гектаров новых виноградников.
"16 тысяч гектаров у нас виноградников, которые плодоносят. И мы закладываем ежегодно не менее 900 га для того, чтобы получить новую закладку и уйти от тех площадей, которые раскорчевывают, а мы каждый год так же корчуем порядка 500 гектаров. То есть у нас баланс остается", – подытожил министр.
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