В Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаются - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаются
В Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаются - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаются
В Крыму делают все возможное, чтобы обеспечить сельскохозяйственный сектор надежными источниками водоснабжения. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму делают все возможное, чтобы обеспечить сельскохозяйственный сектор надежными источниками водоснабжения. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.По информации главы региона, в Бахчисарайском районе отремонтировали сбросной канал гидроузла Альминского водохранилища возле села Почтовое. Это позволяет увеличить площадь орошаемых земель и сократить потери воды при орошении сельскохозяйственных угодий в Альминской долине.Кроме того, в этом году в Бахчисарайском районе запланирован полив сельхозкультур на площади свыше четырех тысяч гектаров. На эти цели необходимо подать больше трех миллионов "кубов" воды, уточнил Аксенов.Ранее первый замглавы администрации Сакского района Андрей Польченко рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что четыре сельхозпредприятия Сакского района подтвердили гибель урожая из-за засухи. Ожидается, что количество аграриев на территории района, чьи предприятия пострадали, увеличится как минимум вдвое.1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Так крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аграрии Крыма смогут экспортировать до 1 млн тонн зернаТакой засухи в Крыму не было 50 лет – ученыеАграрии Севастополя получили более 700 миллионов рублей господдержки
В Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаются

13:34 03.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму делают все возможное, чтобы обеспечить сельскохозяйственный сектор надежными источниками водоснабжения. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

"В Республике Крым продолжаются работы по обеспечению сельхозпредприятий надежными источниками водоснабжения. Это особенно важно в условиях дефицита водных ресурсов", - написал он на своей страничке "ВКонтакте", напомнив, что при наличии полива урожайность многолетних культур возрастает на 40–60 процентов.

По информации главы региона, в Бахчисарайском районе отремонтировали сбросной канал гидроузла Альминского водохранилища возле села Почтовое. Это позволяет увеличить площадь орошаемых земель и сократить потери воды при орошении сельскохозяйственных угодий в Альминской долине.
Кроме того, в этом году в Бахчисарайском районе запланирован полив сельхозкультур на площади свыше четырех тысяч гектаров. На эти цели необходимо подать больше трех миллионов "кубов" воды, уточнил Аксенов.
"Восстановление и модернизация инфраструктуры мелиоративного комплекса – важная составляющая мероприятий по развитию сельскохозяйственной отрасли Крыма, от которых во многом зависит продовольственная безопасность региона", - напомнил он.
Ранее первый замглавы администрации Сакского района Андрей Польченко рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что четыре сельхозпредприятия Сакского района подтвердили гибель урожая из-за засухи. Ожидается, что количество аграриев на территории района, чьи предприятия пострадали, увеличится как минимум вдвое.
1 июля режим чрезвычайной ситуации регионального характера объявили в восьми районах Крыма из-за почвенной засухи и, как следствие, гибели сельхозкультур. Так крымские сельхозтоваропроизводители, которые потеряли часть урожая из-за почвенной засухи, смогут получить дополнительные отсрочки от выплаты по кредитным и другим банковским обязательствам.
