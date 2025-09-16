https://crimea.ria.ru/20250916/tramp-prigrozil-rossii-zhestkimi-sanktsiyami--chego-zhdat-ot-ssha-1149459665.html

Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от США

2025-09-16T06:37

2025-09-16T06:37

2025-09-16T08:08

радио "спутник в крыму"

мнения

андрей манойло

россия

сша

дональд трамп

санкции против россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. У Дональда Трампа как президента США мало инструментов для введения санкций против РФ. К тому же он не заинтересован в том, чтобы портить отношения с нашей страной, поскольку ускорение мирных переговоров по украинскому кризису ему нужно больше, чем России. Так считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Своим мнением и аргументами эксперт поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". При этом американский лидер пригрозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение". А неделю назад заявлял, что не видит смысла в экономической изоляции России.По мнению Манойло, Трамп говорит всякие сумбурные вещи, потому нервничает и спешит, так как у него остается немного времени на выполнение данных электорату обещаний. К тому же ему очень хочется получить Нобелевскую премию за миротворчество, а для этого надо что-то сделать с украинским вооруженным конфликтом, хотя бы начать переговоры, заметил эксперт.Именно этим, считает политолог, главным образом и объясняется используемая Трампом хаотичная, сумбурная и невнятная политика подталкивания двух сторон к переговорам, которая до сих пор не завершилась результатом исключительно потому, что остается масса непроработанных моментов.И отметил, что заявление на Нобелевскую премию надо подать до конца сентября, а он практически кончился, уже середина месяца. Еще немножко – и будет поздно, и придется ждать следующего сезона, когда ситуация у Трампа может сильно измениться. Поэтому он очень спешит, добавил Манойло.Что касается санкций, то ситуация здесь, по словам политолога, не очень простая. С одной стороны, в ближайшее время Трамп на это вряд ли пойдет, и даже если решится после того, как спешить перестанет, масштабными его санкции быть не смогут, считает эксперт.Основные вопросы решает Конгресс США, в том числе по наиболее масштабным санкциям, добавил он. А потому - какими будут настроения в Палате представителей и Сенате, так эта политика и будет проводиться, несмотря на сближение с нами или удаление от нас Трампа, подчеркнул Манойло.И отметил, что американский Конгресс настроен антироссийски. К тому же у США и в целом у коллективного Запада уже налажен механизм введения все новых и новых пакетов санкций. Этот процесс не так просто остановить, да и особого желания останавливать нет, подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С оружием в руках: что ждет США после убийства Чарли Кирка – мнениеЗаморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России ЗападЛукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций

россия

сша

Новости

мнения, андрей манойло, россия, сша, дональд трамп, санкции против россии