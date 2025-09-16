Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от США - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250916/tramp-prigrozil-rossii-zhestkimi-sanktsiyami--chego-zhdat-ot-ssha-1149459665.html
Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от США
Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от США - РИА Новости Крым, 16.09.2025
Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от США
У Дональда Трампа как президента США мало инструментов для введения санкций против РФ. К тому же он не заинтересован в том, чтобы портить отношения с нашей... РИА Новости Крым, 16.09.2025
2025-09-16T06:37
2025-09-16T08:08
радио "спутник в крыму"
мнения
андрей манойло
россия
сша
дональд трамп
санкции против россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111446/49/1114464957_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_54d9d1ebe29b9563fdc7f17d1c29e4a7.jpg
У Трампа мало инструментов для введения санкций против России – эксперт
У Трампа мало инструментов для введения санкций против России – эксперт
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. У Дональда Трампа как президента США мало инструментов для введения санкций против РФ. К тому же он не заинтересован в том, чтобы портить отношения с нашей страной, поскольку ускорение мирных переговоров по украинскому кризису ему нужно больше, чем России. Так считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Своим мнением и аргументами эксперт поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". При этом американский лидер пригрозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение". А неделю назад заявлял, что не видит смысла в экономической изоляции России.По мнению Манойло, Трамп говорит всякие сумбурные вещи, потому нервничает и спешит, так как у него остается немного времени на выполнение данных электорату обещаний. К тому же ему очень хочется получить Нобелевскую премию за миротворчество, а для этого надо что-то сделать с украинским вооруженным конфликтом, хотя бы начать переговоры, заметил эксперт.Именно этим, считает политолог, главным образом и объясняется используемая Трампом хаотичная, сумбурная и невнятная политика подталкивания двух сторон к переговорам, которая до сих пор не завершилась результатом исключительно потому, что остается масса непроработанных моментов.И отметил, что заявление на Нобелевскую премию надо подать до конца сентября, а он практически кончился, уже середина месяца. Еще немножко – и будет поздно, и придется ждать следующего сезона, когда ситуация у Трампа может сильно измениться. Поэтому он очень спешит, добавил Манойло.Что касается санкций, то ситуация здесь, по словам политолога, не очень простая. С одной стороны, в ближайшее время Трамп на это вряд ли пойдет, и даже если решится после того, как спешить перестанет, масштабными его санкции быть не смогут, считает эксперт.Основные вопросы решает Конгресс США, в том числе по наиболее масштабным санкциям, добавил он. А потому - какими будут настроения в Палате представителей и Сенате, так эта политика и будет проводиться, несмотря на сближение с нами или удаление от нас Трампа, подчеркнул Манойло.И отметил, что американский Конгресс настроен антироссийски. К тому же у США и в целом у коллективного Запада уже налажен механизм введения все новых и новых пакетов санкций. Этот процесс не так просто остановить, да и особого желания останавливать нет, подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С оружием в руках: что ждет США после убийства Чарли Кирка – мнениеЗаморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России ЗападЛукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций
https://crimea.ria.ru/20250824/igra-s-dvoynym-dnom--zachem-tramp-daet-kievu-dalnoboynye-rakety-eram-1148949283.html
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111446/49/1114464957_67:0:551:363_1920x0_80_0_0_a33737ee823e1874254e504b65801308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, андрей манойло, россия, сша, дональд трамп, санкции против россии
Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от США

У Трампа нет инструментов для санкций и желания обострять отношения с РФ – мнение

06:37 16.09.2025 (обновлено: 08:08 16.09.2025)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен – РИА Новости Крым. У Дональда Трампа как президента США мало инструментов для введения санкций против РФ. К тому же он не заинтересован в том, чтобы портить отношения с нашей страной, поскольку ускорение мирных переговоров по украинскому кризису ему нужно больше, чем России. Так считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло. Своим мнением и аргументами эксперт поделился в эфире радио "Спутник в Крыму".
У Трампа мало инструментов для введения санкций против России – эксперт
06:37
Ранее президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро". При этом американский лидер пригрозил ввести жесткие санкции против РФ при поддержке всех стран НАТО, так как у него "заканчивается терпение". А неделю назад заявлял, что не видит смысла в экономической изоляции России.
По мнению Манойло, Трамп говорит всякие сумбурные вещи, потому нервничает и спешит, так как у него остается немного времени на выполнение данных электорату обещаний. К тому же ему очень хочется получить Нобелевскую премию за миротворчество, а для этого надо что-то сделать с украинским вооруженным конфликтом, хотя бы начать переговоры, заметил эксперт.
Именно этим, считает политолог, главным образом и объясняется используемая Трампом хаотичная, сумбурная и невнятная политика подталкивания двух сторон к переговорам, которая до сих пор не завершилась результатом исключительно потому, что остается масса непроработанных моментов.

"И это у него (Трампа – ред.) на уровне декларации до сих пор. А будут ли переговоры в том формате, в котором их хочет видеть Трамп, бабушка надвое сказала, – ему эти переговоры нужны едва ли не больше, чем нам", – прокомментировал эксперт.

И отметил, что заявление на Нобелевскую премию надо подать до конца сентября, а он практически кончился, уже середина месяца. Еще немножко – и будет поздно, и придется ждать следующего сезона, когда ситуация у Трампа может сильно измениться. Поэтому он очень спешит, добавил Манойло.
Что касается санкций, то ситуация здесь, по словам политолога, не очень простая. С одной стороны, в ближайшее время Трамп на это вряд ли пойдет, и даже если решится после того, как спешить перестанет, масштабными его санкции быть не смогут, считает эксперт.
"Трамп если и может вводить своим решением какие-то санкции, то очень ограниченные, потому что система власти в США устроена таким образом, что президент там не то чтобы ничего не решает, но решает очень немногое. То есть вот эти его "акты прямого действия" – мало что он ими может сделать", – пояснил политолог.
Основные вопросы решает Конгресс США, в том числе по наиболее масштабным санкциям, добавил он. А потому - какими будут настроения в Палате представителей и Сенате, так эта политика и будет проводиться, несмотря на сближение с нами или удаление от нас Трампа, подчеркнул Манойло.
И отметил, что американский Конгресс настроен антироссийски. К тому же у США и в целом у коллективного Запада уже налажен механизм введения все новых и новых пакетов санкций. Этот процесс не так просто остановить, да и особого желания останавливать нет, подытожил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
С оружием в руках: что ждет США после убийства Чарли Кирка – мнение
Заморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад
Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций
Президент США Дональд Трамп
24 августа, 14:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
Игра с двойным дном – зачем Трамп дает Киеву дальнобойные ракеты ERAM
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияАндрей МанойлоРоссияСШАДональд ТрампСанкции против России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:07ЕС снял с повестки обсуждение нового пакета санкций против РФ
08:52Нужна четкая позиция: Зеленский поставил Трампу новое условие
08:28В МАГАТЭ представлен проект резолюции о запрете атак на ядерные объекты
08:04Крымский мост: оперативные данные на утро вторника
07:52После начала учебного года ВСУ активизировали обстрелы школ
07:30Над Крымом и регионами страны сбили 87 беспилотников за ночь
07:07СБУ объявила в розыск главу ЦИК России
06:37Трамп пригрозил России жесткими санкциями – чего ждать от США
06:10Нескончаемые бомбардировки: Израиль начал наступление на Газу
00:01Погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 16 сентября
22:42Противочумная станция в Симферополе и закладка буксира в Керчи – главное
22:21Над правительственными зданиями в Варшаве обезвредили беспилотник
22:08Крымский мост: оперативная обстановка в понедельник вечером
21:52Крым запустил тектонический сдвиг: процессы в мире стали непредсказуемыми
21:3125 сел на севере Крыма частично отключат от газа на пять дней
21:14Отечественная война 1812 года: мощь стрелкового оружия
20:56На участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузов
20:41Семь сел Бахчисарайского района отключат от газоснабжения
20:23В Ялте пройдут антитеррористические учения
Лента новостейМолния