Рейтинг@Mail.ru
Заморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250911/zamorozka-konflikta-na-ukraine-chto-na-samom-dele-predlagaet-rossii-zapad-1149343790.html
Заморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад
Заморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Заморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад
Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на заморозку конфликта по линии фронта с гарантиями безопасности для Украины от Запада. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 11.09.2025
2025-09-11T06:10
2025-09-11T06:10
радио "спутник в крыму"
мнения
сергей горбачев
россия
коллективный запад
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111455/19/1114551900_0:150:3076:1880_1920x0_80_0_0_50cc13aee120eaf77b6190d2192315b3.jpg
Россия не пойдет на заморозку конфликта на Украине по линии фронта – мнение
Россия не пойдет на заморозку конфликта на Украине по линии фронта – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на заморозку конфликта по линии фронта с гарантиями безопасности для Украины от Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Накануне постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью заявил, что Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией с остановкой конфликта по текущей линии фронта. Условиями для этого, по его словам, могут стать гарантии безопасности для Киева, предполагающие присутствие на территории Украины европейских военных, а для Москвы – включение в соглашение гарантий защиты приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине.По мнению Горбачева, подобного рода заявления следует относить к категории сообщений для наращивания информационного шума, поскольку все сказанное близко к фантазиям, а не к реальному положению дел.Речь прежде всего о демилитаризации Украины, входящей в число главных целей проведения СВО, которая в случае согласия на предлагаемые условия не сможет быть достигнута, а значит, они неприемлемы, пояснил он."Что такое демилитаризация? Это уничтожение ВПК. Отсутствие его как такового. Это отсутствие соответствующих структур, которые так или иначе решают комплекс военно-политических и военно-промышленных вопросов. И это, естественно, отсутствие вооруженных сил. Ничего другого демилитаризация под собой не подразумевает. А вот то, что связано с наличием войск, – это называется оккупация", – пояснил эксперт.Тем не менее в озвученных Западом инициативах усматриваются и важные аспекты, достойные внимания, считает Горбачев.В частности, военный: по его мнению, предложенная формула "прекращения" конфликта на Украине свидетельствует о стремлении Запада создать на украинской территории некий контролируемый коридор для достижения сразу нескольких своих целей в Европе.И подчеркнул, что в дальнейшем это – попытки все это перевести на правовой уровень, закрепить соглашениями, чтобы остановить Россию и "законсервировать" Украину в режиме существующего статуса-кво. "Надуть из этого воздушного шарика дирижабль и через какое-то время продолжать те вопросы, которые Запад решает в течение всех последних лет после распада СССР", – сказал Горбачев.Кроме того, в предложенной формуле четко просматривается тот факт, что Украина не существует как государство ни де-юре, ни де-факто, сказал гость эфираВ этой связи следует понимать, что на подобного рода "мирные инициативы" Россия может реагировать только в одном ключе: мы должны активно действовать, как и действуем, и со своего курса не сходить, подытожил Горбачев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракетыПобеда России в украинском конфликте неизбежна – Трамп
https://crimea.ria.ru/20250908/pobeda-ukrainy-po-versii-zelenskogo-pochemu-on-smenil-ritoriku-1149287275.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111455/19/1114551900_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_899134e2950c67e0dde90f26c6d768c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, сергей горбачев, россия, коллективный запад, политика, украина
Заморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад

Россия не пойдет на заморозку конфликта на Украине по линии фронта – эксперт

06:10 11.09.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБлок-посты ВСУ
Блок-посты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на заморозку конфликта по линии фронта с гарантиями безопасности для Украины от Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.
Россия не пойдет на заморозку конфликта на Украине по линии фронта – мнение
06:10
Накануне постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью заявил, что Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией с остановкой конфликта по текущей линии фронта. Условиями для этого, по его словам, могут стать гарантии безопасности для Киева, предполагающие присутствие на территории Украины европейских военных, а для Москвы – включение в соглашение гарантий защиты приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине.
По мнению Горбачева, подобного рода заявления следует относить к категории сообщений для наращивания информационного шума, поскольку все сказанное близко к фантазиям, а не к реальному положению дел.

"И Россия ни в коей мере на подобного рода предложения не пойдет, ибо за ними реально стоять ничего не будет. Это во-первых. А во-вторых, не будут решены те задачи, о которых нам президент сказал 24 февраля 2022 года и о которых он повторяет постоянно, включая последние дни", – сказал Горбачев.

Речь прежде всего о демилитаризации Украины, входящей в число главных целей проведения СВО, которая в случае согласия на предлагаемые условия не сможет быть достигнута, а значит, они неприемлемы, пояснил он.
"Что такое демилитаризация? Это уничтожение ВПК. Отсутствие его как такового. Это отсутствие соответствующих структур, которые так или иначе решают комплекс военно-политических и военно-промышленных вопросов. И это, естественно, отсутствие вооруженных сил. Ничего другого демилитаризация под собой не подразумевает. А вот то, что связано с наличием войск, – это называется оккупация", – пояснил эксперт.
Тем не менее в озвученных Западом инициативах усматриваются и важные аспекты, достойные внимания, считает Горбачев.
В частности, военный: по его мнению, предложенная формула "прекращения" конфликта на Украине свидетельствует о стремлении Запада создать на украинской территории некий контролируемый коридор для достижения сразу нескольких своих целей в Европе.

"Вследствие этого: задушение наших братьев в Приднестровской Молдавской Республике. Подчинение тотальное и румынизация Молдовы. Сохранение всех логистических схем работы портов в интересах Украины, которая сейчас, несмотря на наши удары, не прекращена", – перечислил эксперт.

И подчеркнул, что в дальнейшем это – попытки все это перевести на правовой уровень, закрепить соглашениями, чтобы остановить Россию и "законсервировать" Украину в режиме существующего статуса-кво. "Надуть из этого воздушного шарика дирижабль и через какое-то время продолжать те вопросы, которые Запад решает в течение всех последних лет после распада СССР", – сказал Горбачев.
Кроме того, в предложенной формуле четко просматривается тот факт, что Украина не существует как государство ни де-юре, ни де-факто, сказал гость эфира

"Это совершенно подконтрольная территория, за народ которой решают не в Киеве, даже не в Варшаве или окрестностях, а как минимум, в Брюсселе, Париже и Лондоне", – считает эксперт.

В этой связи следует понимать, что на подобного рода "мирные инициативы" Россия может реагировать только в одном ключе: мы должны активно действовать, как и действуем, и со своего курса не сходить, подытожил Горбачев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал
"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракеты
Победа России в украинском конфликте неизбежна – Трамп
Встреча коалиции желающих
8 сентября, 21:43Радио "Спутник в Крыму"
"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияСергей ГорбачевРоссияКоллективный ЗападПолитикаУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38В Крыму ликвидировали последствия подтоплений после удара стихии
09:22Защита вокзалов и аэропортов: Ростех поставляет новые системы против БПЛА
09:17Ученые рассказали о росте активности Солнца
08:19Федеральные девелоперы устремились в Крым: как проекты меняют полуостров
07:5517 беспилотников сбиты над Россией
07:44Что Кирк говорил о Крыме и конфликте на Украине
07:19Крымский мост: за час очередь увеличилась в четыре раза
07:06Как часто в Крыму надо делать техобслуживание газового оборудования
06:41Сражение у Тендровской косы – инфографика
06:19Крымский мост сейчас – обстановка к утру четверга
06:10Заморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад
00:01Погода в Крыму в четверг: ждать ли дождей
00:00Какой сегодня праздник: 11 сентября
23:55Советник Трампа Кирк умер после покушения
22:54В США совершили покушение на политика Кирка – противника помощи Киеву
22:42Шторм с подтоплениями в Крыму и беспилотники над Польшей: главное за день
22:22Аварийное отключение электроэнергии в Крыму: что с подключением абонентов
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером в среду
21:48В Крыму создали туристический портал для Китая
21:31Больше 13 миллионов рублей перевели крымчане мошенниками за неделю
Лента новостейМолния