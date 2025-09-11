https://crimea.ria.ru/20250911/zamorozka-konflikta-na-ukraine-chto-na-samom-dele-predlagaet-rossii-zapad-1149343790.html

Заморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад

Заморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад - РИА Новости Крым, 11.09.2025

Заморозка конфликта на Украине: что на самом деле предлагает России Запад

Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на заморозку конфликта по линии фронта с гарантиями безопасности для Украины от Запада. Такое мнение в эфире радио РИА Новости Крым, 11.09.2025

2025-09-11T06:10

2025-09-11T06:10

2025-09-11T06:10

радио "спутник в крыму"

мнения

сергей горбачев

россия

коллективный запад

политика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111455/19/1114551900_0:150:3076:1880_1920x0_80_0_0_50cc13aee120eaf77b6190d2192315b3.jpg

Россия не пойдет на заморозку конфликта на Украине по линии фронта – мнение Россия не пойдет на заморозку конфликта на Украине по линии фронта – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на заморозку конфликта по линии фронта с гарантиями безопасности для Украины от Запада. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев.Накануне постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью заявил, что Украина готова пойти на прекращение боевых действий с Россией с остановкой конфликта по текущей линии фронта. Условиями для этого, по его словам, могут стать гарантии безопасности для Киева, предполагающие присутствие на территории Украины европейских военных, а для Москвы – включение в соглашение гарантий защиты приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине.По мнению Горбачева, подобного рода заявления следует относить к категории сообщений для наращивания информационного шума, поскольку все сказанное близко к фантазиям, а не к реальному положению дел.Речь прежде всего о демилитаризации Украины, входящей в число главных целей проведения СВО, которая в случае согласия на предлагаемые условия не сможет быть достигнута, а значит, они неприемлемы, пояснил он."Что такое демилитаризация? Это уничтожение ВПК. Отсутствие его как такового. Это отсутствие соответствующих структур, которые так или иначе решают комплекс военно-политических и военно-промышленных вопросов. И это, естественно, отсутствие вооруженных сил. Ничего другого демилитаризация под собой не подразумевает. А вот то, что связано с наличием войск, – это называется оккупация", – пояснил эксперт.Тем не менее в озвученных Западом инициативах усматриваются и важные аспекты, достойные внимания, считает Горбачев.В частности, военный: по его мнению, предложенная формула "прекращения" конфликта на Украине свидетельствует о стремлении Запада создать на украинской территории некий контролируемый коридор для достижения сразу нескольких своих целей в Европе.И подчеркнул, что в дальнейшем это – попытки все это перевести на правовой уровень, закрепить соглашениями, чтобы остановить Россию и "законсервировать" Украину в режиме существующего статуса-кво. "Надуть из этого воздушного шарика дирижабль и через какое-то время продолжать те вопросы, которые Запад решает в течение всех последних лет после распада СССР", – сказал Горбачев.Кроме того, в предложенной формуле четко просматривается тот факт, что Украина не существует как государство ни де-юре, ни де-факто, сказал гость эфираВ этой связи следует понимать, что на подобного рода "мирные инициативы" Россия может реагировать только в одном ключе: мы должны активно действовать, как и действуем, и со своего курса не сходить, подытожил Горбачев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Украины нет выбора: постпред США при НАТО сделал"Коалиция желающих" заявила о планах поставлять Киеву дальнобойные ракетыПобеда России в украинском конфликте неизбежна – Трамп

https://crimea.ria.ru/20250908/pobeda-ukrainy-po-versii-zelenskogo-pochemu-on-smenil-ritoriku-1149287275.html

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, сергей горбачев, россия, коллективный запад, политика, украина