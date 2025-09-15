Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского
Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского - РИА Новости Крым, 15.09.2025
Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского
Трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро", заявил журналистам президент США... РИА Новости Крым, 15.09.2025
2025-09-15T06:52
2025-09-15T06:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро", заявил журналистам президент США Дональд Трамп.При этом американский лидер считает, что разговор придется вести ему."Весь разговор придется вести мне. Они ненавидят друг друга так сильно, что не могут дышать, так что мне придется вмешаться", - заявил Трамп.Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если тот готов с ним встретиться. Зеленский отказался от предложения президента России, заявив при этом, что готов ко встрече "в любом формате" и позвал российского лидера приехать в Киев.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда состоятся следующие переговоры России и УкраиныНа Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опросГарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин
Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского

Путин и Зеленский могут встретиться относительно скоро - Трамп

06:52 15.09.2025
 
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро", заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
"Не знаю. Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом американский лидер считает, что разговор придется вести ему.
"Весь разговор придется вести мне. Они ненавидят друг друга так сильно, что не могут дышать, так что мне придется вмешаться", - заявил Трамп.
Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если тот готов с ним встретиться. Зеленский отказался от предложения президента России, заявив при этом, что готов ко встрече "в любом формате" и позвал российского лидера приехать в Киев.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".
Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда состоятся следующие переговоры России и Украины
На Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опрос
Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин
 
