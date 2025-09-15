Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского
Путин и Зеленский могут встретиться относительно скоро - Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро", заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
"Не знаю. Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом американский лидер считает, что разговор придется вести ему.
"Весь разговор придется вести мне. Они ненавидят друг друга так сильно, что не могут дышать, так что мне придется вмешаться", - заявил Трамп.
Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если тот готов с ним встретиться. Зеленский отказался от предложения президента России, заявив при этом, что готов ко встрече "в любом формате" и позвал российского лидера приехать в Киев.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".
Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.
