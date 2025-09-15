https://crimea.ria.ru/20250915/tramp-zayavil-o-skoroy-vstreche-putina-i-zelenskogo-1149450882.html

Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского

Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского - РИА Новости Крым, 15.09.2025

Трамп заявил о "скорой встрече" Путина и Зеленского

Трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро", заявил журналистам президент США... РИА Новости Крым, 15.09.2025

2025-09-15T06:52

2025-09-15T06:52

2025-09-15T06:52

дональд трамп

владимир путин (политик)

владимир зеленский

политика

россия

украина

сша

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148762054_0:62:2183:1290_1920x0_80_0_0_4e1f7d01575dd1f51f984effe21ddbf9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Трехсторонний саммит с участием президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться "относительно скоро", заявил журналистам президент США Дональд Трамп.При этом американский лидер считает, что разговор придется вести ему."Весь разговор придется вести мне. Они ненавидят друг друга так сильно, что не могут дышать, так что мне придется вмешаться", - заявил Трамп.Ранее Владимир Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если тот готов с ним встретиться. Зеленский отказался от предложения президента России, заявив при этом, что готов ко встрече "в любом формате" и позвал российского лидера приехать в Киев.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что встреча Путина и Зеленского не запланирована. По его словам, российский лидер будет к ней готов, когда для этого появится повестка, но этой повестки "пока вовсе нет".Министр иностранных дел России добавил, что активность Зеленского по организации саммита с президентом РФ Владимиром Путиным направлена на создание видимости конструктивного подхода, но на деле лишь подменяет реальную работу по урегулированию конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда состоятся следующие переговоры России и УкраиныНа Украине хотят прекращения боев и компромиссов на переговорах - опросГарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин

россия

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир путин (политик), владимир зеленский, политика, россия, украина, сша, переговоры