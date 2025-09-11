Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций

"То, что они начали снимать санкции с нас - американцы, - спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика - это жизнь людей", - сказал глава государства на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.