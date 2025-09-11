Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций
Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций, заявив, что это не основное направление в работе Минска. РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций, заявив, что это не основное направление в работе Минска.Слова белорусского лидера передает госагентство Белта.В четверг Лукашенко принял представителя президента США Джона Коула, который сообщил, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций

Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций

15:54 11.09.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций, заявив, что это не основное направление в работе Минска.

"То, что они начали снимать санкции с нас - американцы, - спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика - это жизнь людей", - сказал глава государства на встрече с постпредом Белоруссии в ООН Валентином Рыбаковым.

Слова белорусского лидера передает госагентство Белта.
В четверг Лукашенко принял представителя президента США Джона Коула, который сообщил, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа".
