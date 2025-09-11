https://crimea.ria.ru/20250911/lukashenko-poblagodaril-ssha-za-snyatie-s-belorussii-ryada-sanktsiy-1149375902.html
Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций
Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций - РИА Новости Крым, 11.09.2025
Лукашенко поблагодарил США за снятие с Белоруссии ряда санкций
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций, заявив, что это не основное направление в работе Минска. РИА Новости Крым, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил США за снятие с республики ряда санкций, заявив, что это не основное направление в работе Минска.Слова белорусского лидера передает госагентство Белта.В четверг Лукашенко принял представителя президента США Джона Коула, который сообщил, что Вашингтон снимает санкции с авиакомпании "Белавиа".
