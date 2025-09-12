https://crimea.ria.ru/20250912/s-oruzhiem-v-rukakh-chto-zhdet-ssha-posle-ubiystva-charli-kirka--mnenie-1149400690.html

С оружием в руках: что ждет США после убийства Чарли Кирка – мнение

С оружием в руках: что ждет США после убийства Чарли Кирка – мнение

Убийство в США влиятельного правого активиста и сторонника действующего американского президента Чарли Кирка даст старт радикализации левых и правых в стране, а РИА Новости Крым, 12.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Убийство в США влиятельного правого активиста и сторонника действующего американского президента Чарли Кирка даст старт радикализации левых и правых в стране, а следовательно, неминуема эскалация политического насилия на фоне гражданского противостояния, причем с оружием в руках. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Эксперт уверен, что убийство Чарли Кирка будет иметь далеко идущие последствия для американской политической системы."Стоит ждать радикализации левых и правых в США", – написал Дудаков в своем Telegram-канале.Он напомнил, что сам Кирк неоднократно призывал противоборствующие стороны больше спорить, однако не прибегать к насилию и не скатываться в гражданскую войну. Теперь же, после того, попытки Кирка поднять уровень гражданской дискуссии в Америке закончились тем, что его просто застрелили, уровень политического насилия будет расти и дальше, считает Дудаков.И отмечает, что в адрес полиции и ФБР, где царит полный разброд на фоне проходящих чисток, звучит много критики. Тем временем в Конгрессе нарастают панические настроения: конгрессмены уверены, что их начнут отстреливать следующими, подытожил эксперт.Ранее главный политический аналитик Лестер Теллез в интервью РИА Новости высказал мнение, что убийство Чарли Кирка может сильно увеличить количество новых избирателей-республиканцев и повлиять на решение потенциальных демократов поддержать Республиканскую партию.Покушение Чарли Кирка – консервативного политика, сторонника президента США – было совершено в штате Юта во время его выступления в кампусе университета. Видео, на котором видно, как Кирк получает выстрел в шею, после чего начинается паника, первой выложила в соцсети конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Кирк скончался в больнице от полученного ранения. Президент США Дональд Трамп назвал его убийство темным моментом для нации и пообещал найти виновных.Власти Юты заявили, что будут добиваться сметного приговора для убийцы Кирка.Республиканский активист Майкл Кейси предположил, что убийство могло быть связано с заговором, в котором участвовали влиятельные силы. Президент Сербии Александр Вучич связал убийство Кирка с протестным движением в мире, заявив, что ожидает решительной реакции США и Европы в отношении сторонников протестных движений и насильственных методов политической борьбы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию СМИ на Украине, ликующих из-за убийства Кирка, который высказывался против помощи Киеву, нацистской.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

